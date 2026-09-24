Μπακασέτας: «Είμαι στο 60-70% - Συγκλονιστικός ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ»

Συνέντευξη στο «sport24.gr» παραχώρησε ο Τάσος Μπακασέτας. Ο Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ μίλησε για την παρουσία του στην ομάδα της πρωτεύουσας, την αγωνιστική του ετοιμότητα και τη μη κλήση του στην Εθνική.

Τα σχετικά αποσπάσματα:

Το αρχικό του σχόλιο: «Είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλη ομάδα, με πολύ ωραίο προπονητικό κέντρο. Ως ομάδα νομίζω ακόμα επειδή έγιναν προσθήκες της τελευταίας στιγμής και δεν δουλέψαμε όλοι οι παίκτες από την προετοιμασία, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να δεθούμε περισσότερο. Είμαι πολύ αισιόδοξος, ιδιαίτερα με τον προπονητή, τον κ. Παπαδόπουλο, με τον οποίο είχα συνεργαστεί στο παρελθόν στην εθνική. Είναι ένας προπονητής που έχει καθαρό πλάνο, πολύ ωραίες ιδέες. Θεωρώ ότι, όταν συντονιστούμε ως ομάδα, μάθουμε ο ένας τον άλλο, έχουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο».

Για το γκολ που πέτυχε: «Έχω ένα καλό στην προσαρμοστικότητα. Γενικά ως άνθρωπος το έχω και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστημένος ακόμα δεν είμαι γιατί θεωρώ ότι είμαι ακόμα στο 60%-70% από αυτό που μπορώ να κάνω. Δεν έκανα προετοιμασία, είχα ατομικές προπονήσεις. Παίζει ρόλο αυτό, σίγουρα, και τους συμπαίκτες μου ακόμα δεν τους ξέρω καλά. Το πρώτο παιχνίδι έγινε νωρίς».

Ο κόσμος εδώ στα μηνύματα γράφει «ΑΠΟΕΛ θρύλος πρωτάθλημα»: «Ο κόσμος στην Ελλάδα ξέρει τον ΑΠΟΕΛ λόγω της πορείας στο Τσάμπιονς Λιγκ. Αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τελευταία η ομάδα, αλλά πραγματικά έχω συγκλονιστεί με τον κόσμο».

Για τη νέα προσπάθεια στον ΑΠΟΕΛ με την πρόσληψη του Ζήση Βρύζα: «Ναι, είχα σε πολύ εκτίμηση τον κ. Βρύζα από την Εθνική. Και τώρα που είχαμε μιλήσει και κάναμε κάποιες κουβέντες νομίζω είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τι πρέπει να κάνει. Είναι ένας άνθρωπος που ψάχνεται συνεχώς, πηγαίνει πως αλλάζει το ποδόσφαιρο χρόνο με τον χρόνο και νομίζω θα πάνε όλα καλά».

Τέθηκε η επιλογή να πας σε άλλη ελληνική ομάδα; «Ναι, τέθηκε, αλλά δεν ήθελα να μείνω στην Ελλάδα. Ήθελα να πάω πάλι στο εξωτερικό. Υπήρχε το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ, είχαμε μια επαφή με τον κ. Βρύζα και μετά καθίσαμε κάτω, συζητήσαμε περαιτέρω και ήρθε η συμφωνία με την ομάδα».

Για τη μη κλήση του στην εθνική Ελλάδας και πού θα δεις τον αγώνα: «Είναι δύσκολο όταν είσαι απ’έξω (σ.σ. για το ματς της Εθνικής). Ακόμη και στον πάγκο είναι πολύ πιο αγχωτικό. Θα το δω σπίτι, μόνος μου, μου αρέσει. Όταν βλέπω ένα παιχνίδι δεν θέλω και πολλή φασαρία. Υπάρχει μελαγχολία, πάντα θέλεις να βρίσκεσαι στην Εθνική. Το είχα φανταστεί λίγο (σ.σ. ότι δεν θα κληθώ) γιατί είχα μία μεγάλη αποχή».