«Μάχη» Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα για τον 15χρονο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ

Στο πιο... hot όνομα των τελευταίων εβδομάδων τείνει να εξελιχθεί ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, καθώς οι κορυφαίοι σύλλογοι του πλανήτη προσπαθούν να τον «κλέψουν» από τη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 15χρονος μεσοεπιθετικός φέρεται να έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τους Κόκκινους Διαβόλους και, οι «μεγάλοι» της Ισπανίας ολοένα και πιέζουν για να αποσπάσουν την υπογραφή του. Άλλωστε, από την περασμένη εβδομάδα είχαν κυκλοφορήσει ρεπορτάζ για ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πλέον, στο παιχνίδι μπήκε δυναμικά και η Μπαρτσελόνα, με τον Αθλητικό της διευθυντή Ντέκο, να έχει ήδη συναντηθεί με τους εκπροσώπους του wonderkid με κυπριακές ρίζες, προκειμένου να συζητήσουν πιο «έντονα» το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Sport, για τον νεαρό Άγγλο ενδιαφέρονται επίσης οι Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου, ενώ η 6η Οκτωβρίου θα είναι ημέρα ορόσημο, αφού θα κλείσει τα 16 χρόνια ζωής και θα μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο.

sport-fm.gr