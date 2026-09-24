Διευθέτησε φιλικό η Ομόνοια

Οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας απολαμβάνουν μέρες ξεκούρασης μέχρι τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Ο Μπεργκ παραχώρησε μια εβδομάδα άδεια σε όσους δεν έχουν υποχρεώσεις με την Εθνική τους ομάδα, ώστε να πάρουν ανάσες.

Η ομάδα της πρωτεύουσας θα δώσει φιλικό την επόμενη Παρασκευή, 3/10, κόντρα στον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο «Ηλίας Πούλλος».

Στόχος της τεχνικής ηγεσίας της Ομόνοιας είναι να διατηρηθούν άπαντες σε εγρήγορση, ενόψει της επανέναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.