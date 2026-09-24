Έτοιμο το νέο συμβόλαιο για τον Πούλισικ

H Μίλαν συμφώνησε με τον Κρίστιαν Πούλισικ την επέκταση της συνεργασίας τους και γι' αυτό το λόγο απέρριψε πρόταση από τη New York City FC για τον Αμερικανό διεθνή επιθετικό. Η ομάδα του Μιλάνου θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της και μάλιστα να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο επιπλέον χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η διοίκηση έχει αποφασίσει να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον διεθνή εξτρέμ, που λήγει τον επόμενο Ιούνιο, και να μην τον παραχωρήσει, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport». Ο 28χρονος επιθετικός είχε πέρσθ μια καλή σεζόν, με δέκα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος έχει ένα γκολ και μια ασίστ σε τρεις συμμετοχές.