Ο Μάουρο Ικάρντι απαγορεύεται να οδηγεί στην Αργεντινή μέχρι τα 105 χρόνια του!

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς στον Μάουρο Ικάρντι!

O Αργεντινός επιθετικός, που κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Γαλατάσαραϊ, ανέβασε ένα βίντεο στα social media όπου η σύντροφός του Τσίνα Σουάρες, είχε βγει από το παράθυρο και ουσιαστικά… κρεμόταν.

Οι αρχές της Αργεντινής ερεύνησαν το βίντεο και έκριναν πως πρόκειται για ανάρμοστη συμπεριφορά από τον Ικάρντι, ο οποίος οδηγούσε. Μάλιστα, διαπίστωσαν πως ο ποδοσφαιριστής δεν είχε έγκυρη άδεια οδήγησης στην χώρα του.

Αποφάσισαν, λοιπόν, να απαγορεύσουν στον 33χρονο την οδήγηση εντός της Αργεντινής μέχρι το… 2099. Κάπως έτσι, ο Ικάρντι θα μπορέσει να πιάσει τιμόνι ξανά στην πατρίδα του όταν θα είναι 105 ετών. Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως δεν θα οδηγήσει ξανά στην Αργεντινή.

sport-fm.gr