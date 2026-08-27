Μέσα ο Νταβίντ Λουίζ αλλά με άλλες τρεις αλλαγές η Πάφος FC

Δεν ήταν ανησυχητικός ο τραυματισμός του Νταβίντ Λουίζ στον πρώτο αγώνα με την Ντιναμό Σίτι (σ.σ. αποχώρησε στο ημίχρονο), καθώς βρίσκεται κανονικά στην ενδεκάδα της Πάφος FC για τη ρεβάνς, όπου θα κυνηγήσει την είσοδο στη League Phase τoυ Conference League.

Θέση στο αρχικό σχήμα πήραν οι Σέμα, Ντράγκομιρ και Κορέια αντί των Κίνα, Μπιέλ και Ενγκαμαλέου.

Η ενδεκάδα:

Mαγιέσκι, Μπρούνο, Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ, Ιωάννου, Σούνιτς, Σέμα, Ντράγκομιρ, Κορέια, Λέλε