Νεοφυτίδης: «Το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει και να εμπνέει»

Ακολουθεί γραπτή δήλωση του εκτελεστικού προέδρου του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρου Νεοφυτίδη, για την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς:

«Με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν 2026/27 και σταδιακά όλων των πρωταθλημάτων στην Κύπρο, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών εύχεται σε όλες τις ομάδες, στους ποδοσφαιριστές, στις ποδοσφαιρίστριες, στους προπονητές και σε όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για το κυπριακό ποδόσφαιρο, μια καλή και επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, με υγεία πάνω απ’ όλα.

Ευχόμαστε να παρακολουθήσουμε όμορφο ποδόσφαιρο, σεβασμό μεταξύ όλων των πρωταγωνιστών και υγιή αθλητική αντιπαλότητα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

Πάνω απ’ όλα, ευχόμαστε μια ποδοσφαιρική χρονιά μακριά από κάθε μορφή βίας. Θέλουμε τα γήπεδά μας να είναι χώροι χαράς και γιορτής, ασφαλείς και προσιτοί για όλους, όπου οι οικογένειες και τα παιδιά θα μπορούν να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο χωρίς φόβο.

Το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει, να εμπνέει και να δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις στις νέες γενιές.

Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους και καλή επιτυχία στους ποδοσφαιριστές και στις ποδοσφαιρίστριες!»