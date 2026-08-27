Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για Ομόνοια και Πάφο

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Το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ομόνοιας και της Πάφου, με τις δύο κυπριακές ομάδες να δίνουν στις 20:00 κρίσιμες ρεβάνς με στόχο την πρόκριση. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών για τις αναμετρήσεις Ομόνοια – Σιντ Τρούιντεν και Πάφος – FC Ντιναμό Σίτι.

Η Ομόνοια υποδέχεται τη Σιντ Τρούιντεν έχοντας να ανατρέψει την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα. Στο τελικό αποτέλεσμα, η νίκη της Ομόνοιας προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.93, η ισοπαλία στα 3.50 και η επικράτηση της Σιντ Τρούιντεν στα 4.05.

Στη μάχη της πρόκρισης, η Σιντ Τρούιντεν έχει το προβάδισμα στις αποδόσεις και προσφέρεται στο 1.60, ενώ η πρόκριση της Ομόνοιας βρίσκεται στα 2.37. Για τον τρόπο πρόκρισης, η Ομόνοια προσφέρεται στα 3.50 για να πάρει το εισιτήριο στην κανονική διάρκεια, στα 10.75 στην παράταση και στα 12.50 στα πέναλτι. Η Σιντ Τρούιντεν βρίσκεται στο 1.90 για πρόκριση στην κανονική διάρκεια, στα 17.50 στην παράταση και στα 12.50 στα πέναλτι.

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Την ίδια ώρα, η Πάφος υποδέχεται την FC Ντιναμό Σίτι μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Η νίκη της Πάφου προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.40, η ισοπαλία στα 4.25 και η επικράτηση της FC Ντιναμό Σίτι στα 8.25.

Η Πάφος έχει το προβάδισμα και στην αγορά της πρόκρισης, όπου προσφέρεται στο 1.18, ενώ η FC Ντιναμό Σίτι βρίσκεται στα 4.55. Η πρόκριση της Πάφου στην κανονική διάρκεια προσφέρεται στο 1.39, στην παράταση στα 9.00 και στα πέναλτι στα 14.50. Για την FC Ντιναμό Σίτι, οι αντίστοιχες αποδόσεις βρίσκονται στα 7.80, στα 32.00 και στα 14.50.

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