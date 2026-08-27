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«Πυξίδα» του το σερί

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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«Πυξίδα» του το σερί

Φιλικά… τέλος, ώρα για τα μεγάλα παιχνίδια!

Ο Απόλλωνας αφήνει πίσω τον πρόσφατο κύκλο των φιλικών, τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και προσεγγίζει τη νέα περίοδο με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα για μια ανοδική πορεία. Οι κυανόλευκοι αναπροσάρμοσαν το πρόγραμμά τους με στόχο να δουλέψουν στο αγωνιστικό και ψυχολογικό, ώστε η έναρξη του πρωταθλήματος να τους βρει στο 100%.

Το ευτύχημα για το σύνολο του Ερνάν Λοσάδα είναι πως μετρά ήδη τέσσερα επίσημα παιχνίδια και δεν θα μπει «μουδιασμένο» στον νέο μαραθώνιο. Βέβαια, η τύχη δεν του χαμογέλασε καθώς μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος θα δώσει μόνο ντέρμπι υψηλού… κινδύνου κόντρα σε Άρη, Ανόρθωση, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ. Κάθε αρχή και δύσκολη λοιπόν, όμως στον Απόλλωνα είναι αποφασισμένοι να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να σκαρφαλώσουν από νωρίς στα ψηλά.

Οι κυανόλευκοι με τον Λοσάδα στον πάγκο κατέγραψαν ένα σπουδαίο σερί στο δεύτερο μισό της προηγούμενης περιόδου, όταν ανάλαβε ο 44χρονος. Από το ντεμπούτο του στις 21 Δεκεμβρίου μέχρι τις 18 Απριλίου είχε… ξεχάσει τι πάει να πει ήττα! Ο Απόλλωνας μέτρησε 15 αήττητα παιχνίδια στο πρωτάθλημα (11 νίκες και 4 ισοπαλίες), στατιστικό το οποίο, αν επαναλάβει από την αρχή της νέας περιόδου, θα εκτοξεύσει ψυχολογία και… πιθανότητες! Ο στόχος για επιστροφή στην κορυφή μετά από πέντε χρόνια αποτελεί τεράστιο δέλεαρ για όλους στο Κολόσσι και προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται εντατική δουλειά.

Με φάρο λοιπόν το δεύτερο μισό της προηγούμενης περιόδου (κατά το οποίο το μοναδικό ψεγάδι ήταν ο χαμένος τελικός κυπέλλου), τον ενθουσιασμό και τα θετικά από τη μικρή αλλά ελπιδοφόρα ευρωπαϊκή πορεία, ο Απόλλωνας θα χτίσει, για να έχει μια αλλιώτικη και καλύτερη πορεία στις εγχώριες διοργανώσεις.

 

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