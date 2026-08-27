ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ύμνοι AS για ΑΕΚ: «Είναι νέα απειλή για τους μεγάλους της Ευρώπης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ύμνοι AS για ΑΕΚ: «Είναι νέα απειλή για τους μεγάλους της Ευρώπης»

Αποθέωσε την ΑΕΚ για την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League η ισπανική AS.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League μετά από οκτώ χρόνια, διαλύοντας στη ρεβάνς των playoffs με 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας στην κατάμεστη Allwyn Arena.

Ο Δικέφαλος θα βρίσκεται στην κλήρωση της League Phase που είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, με την ισπανική AS να αναφέρεται σε αφιέρωμά της με εκπληκτικά λόγια για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.

«Μια νέα απειλή για τους μεγάλους βασιλιάδες της Ευρώπης. Η ΑΕΚ Αθηνών εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League, διαλύοντας τη Λέφσκι Σόφιας, με έναν αναγεννημένο Λούκα Γιόβιτς να ανοίγει τον δρόμο. Ο Ούγγρος Βάργκα και ο Κροάτης Μάγερ ξεχώρισαν επίσης, σε μια εξαιρετική εμφάνιση της αθηναϊκής ομάδας.Η σεζόν έχει ξεκινήσει ιδανικά για τον Γιόβιτς. Μετά το δύο γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, χρειάστηκε μόλις 7 λεπτά για να βάλει την πρόκριση στο Champions League σε τροχιά, με μια εντυπωσιακή κεφαλιά, αντάξια ενός σπουδαίου σκόρερ. Στα 28 του χρόνια, ο Σέρβος θα έχει ξανά την ευκαιρία να λάμψει στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σκηνές.Η ΑΕΚ, όμως, δεν είναι μόνο ο Γιόβιτς. Η ομάδα του Νίκολιτς διαθέτει ένα άμεσο και επικίνδυνο στιλ παιχνιδιού, ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες που ανεβάζουν τις γραμμές τους και θέλουν να δώσουν έμφαση στις δυνατές μονομαχίες. Διαθέτει αρκετή ποιότητα και επιθετική ισχύ ώστε να κάνει την έκπληξη απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, ενώ παράλληλα δεν είναι ομάδα που επιτρέπει εύκολα φάσεις στην άμυνα.Ισορροπία και σταθερότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ΑΕΚ και την καθιστούν μια υπολογίσιμη δύναμη στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, το οποίο πλέον περιλαμβάνει αρκετές ομάδες ικανές να προκαλέσουν προβλήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά η AS για ΑΕΚ.

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάφος FC: Τα γκρουπ δυναμικότητας για να βγουν οι έξι της League Phase!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις στο «Αλφαμέγα».

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σα Πίντο: «Θα παλέψουμε για να διαπρέψουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΦΩΤΟ: Καζούρα από τους Παφίτες με αποδέκτη τον πρόεδρο της Ντιναμό Σίτι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα λεφτά που μαζεύει η Πάφος FC από το Conference League.

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ομόνοια: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος και στη Σόφια για τον ΟΦΗ, πάει Europa για να… κουζουλάνει την Ευρώπη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός ίδρωσε, άντεξε, είχε Ντέσερς και θα βρεθεί στη League Phase του Conference League!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Νικητής και στη Ζυρίχη ο Τεντόγλου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την ποιότητα που έβγαλαν οι παίκτες» - Τι είπε για τον Κούσουλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το έκανε ξανά η Πάφος FC, θα παίζει σε League Phase!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Συγκινητικές στιγμές στο ΓΣΠ, δάκρυσε ο Κούσουλος!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oμόνοια: Όλες οι ημερομηνίες για τη League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι «καθάρισε» την Σεντ Τρούιντεν η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο Μπέργκεν σταμάτησε η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη