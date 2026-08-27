Ύμνοι AS για ΑΕΚ: «Είναι νέα απειλή για τους μεγάλους της Ευρώπης»

Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League μετά από οκτώ χρόνια, διαλύοντας στη ρεβάνς των playoffs με 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας στην κατάμεστη Allwyn Arena.

Ο Δικέφαλος θα βρίσκεται στην κλήρωση της League Phase που είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, με την ισπανική AS να αναφέρεται σε αφιέρωμά της με εκπληκτικά λόγια για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.

«Μια νέα απειλή για τους μεγάλους βασιλιάδες της Ευρώπης. Η ΑΕΚ Αθηνών εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League, διαλύοντας τη Λέφσκι Σόφιας, με έναν αναγεννημένο Λούκα Γιόβιτς να ανοίγει τον δρόμο. Ο Ούγγρος Βάργκα και ο Κροάτης Μάγερ ξεχώρισαν επίσης, σε μια εξαιρετική εμφάνιση της αθηναϊκής ομάδας.Η σεζόν έχει ξεκινήσει ιδανικά για τον Γιόβιτς. Μετά το δύο γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, χρειάστηκε μόλις 7 λεπτά για να βάλει την πρόκριση στο Champions League σε τροχιά, με μια εντυπωσιακή κεφαλιά, αντάξια ενός σπουδαίου σκόρερ. Στα 28 του χρόνια, ο Σέρβος θα έχει ξανά την ευκαιρία να λάμψει στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σκηνές.Η ΑΕΚ, όμως, δεν είναι μόνο ο Γιόβιτς. Η ομάδα του Νίκολιτς διαθέτει ένα άμεσο και επικίνδυνο στιλ παιχνιδιού, ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες που ανεβάζουν τις γραμμές τους και θέλουν να δώσουν έμφαση στις δυνατές μονομαχίες. Διαθέτει αρκετή ποιότητα και επιθετική ισχύ ώστε να κάνει την έκπληξη απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, ενώ παράλληλα δεν είναι ομάδα που επιτρέπει εύκολα φάσεις στην άμυνα.Ισορροπία και σταθερότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ΑΕΚ και την καθιστούν μια υπολογίσιμη δύναμη στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, το οποίο πλέον περιλαμβάνει αρκετές ομάδες ικανές να προκαλέσουν προβλήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά η AS για ΑΕΚ.

Πηγή: sport-fm.gr