Με αυτούς ξεκινάει για την ανατροπή ο Χένινγκ Μπεργκ
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Νορβηγός προπονητής για το παιχνίδι του ΓΣΠ.
Αντίστροφη μέτρηση για τον επαναληπτικό αγώνα της Ομόνοιας απέναντι στην Σεντ Τρούιντεν στο ΓΣΠ (20:00), για τα πλέι οφ του Europa League, με τους πράσινους να στοχεύουν στην ανατροπή της ήττας με 1-0.
Ο Χένινγκ Μπεργκ επέλεξε για το αρχικό σχήμα τους ακόλουθους έντεκα ποδοσφαιριστές:
Φαμπιάνο, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Ντουβέρν, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Μάριτς, Εβάντρο, Μοντνόρ, Ντιονί.