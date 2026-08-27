Με αυτούς ξεκινάει για την ανατροπή ο Χένινγκ Μπεργκ

Αντίστροφη μέτρηση για τον επαναληπτικό αγώνα της Ομόνοιας απέναντι στην Σεντ Τρούιντεν στο ΓΣΠ (20:00), για τα πλέι οφ του Europa League, με τους πράσινους να στοχεύουν στην ανατροπή της ήττας με 1-0.

Ο Χένινγκ Μπεργκ επέλεξε για το αρχικό σχήμα τους ακόλουθους έντεκα ποδοσφαιριστές:

Φαμπιάνο, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Ντουβέρν, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Μάριτς, Εβάντρο, Μοντνόρ, Ντιονί.