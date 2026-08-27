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Mία δεκάδα... μέχρι τα 23 έτη!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Mία δεκάδα... μέχρι τα 23 έτη!

Ο επιθετικός Ζαέλ Παβιροντιχάρτζο έγινε η δέκατη μεταγραφή του Άρη, με τον 19χρονο σέντερ φορ, με καταγωγή από το Σουρινάμ, να πιστοποιεί την πολιτική της φετινής μεταγραφικής περιόδου στην ομάδα της Λεμεσού, καθώς κι αυτός είναι κάτω των 23 ετών.

Συγκεκριμένα ο Ολλανδός είναι γεννημένος στις 27 Σεπτεμβρίου 2006 και συνεπώς σε ακριβώς έναν μήνα θα συμπληρώσει τη δεύτερη δεκαετία ύπαρξής του. Ο πιο μεγάλος ηλικιακά από αυτούς που εντάχθηκαν φέτος στο ρόστερ των πρασίνων είναι ο Κροάτης αμυντικός Γιούραϊ Μπάντελι, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του.

Το ίδιο θα γινεί οσονούπω (16/09) με τον Ουέρτον, ενώ τρεις ποδοσφαιριστές είναι γεννημένοι το 2004. Ο λόγος για τους Ζούλιο Σέζαρ (23/04/04), Σιαχίντ Ελ Αλάτσι (01/06/04) και Αλεξάντερ Μαρτίνοφ (15/06/04). Ο Μαυροβούνιος αριστερός μπακ Λάζαρ Μάρας γεννήθηκε την πρώτη ημέρα του χρόνου το 2006, ενώ λίγους μήνες αργότερα ήρθε στη ζωή και ο Νιγηριανός επιθετικός Οριγιόμι Λέμπι (02/07/06). Τέλος, τον Φεβρουάριο του 2007 γεννήθηκαν ο Λευκορώσος μέσος Ντανιήλ Γκαλιάτα (02/02/07) και ο Ούγγρος αμυντικός Μπέντσε Σόκους (22/02/07).

 

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