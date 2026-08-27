Mία δεκάδα... μέχρι τα 23 έτη!

Συγκεκριμένα ο Ολλανδός είναι γεννημένος στις 27 Σεπτεμβρίου 2006 και συνεπώς σε ακριβώς έναν μήνα θα συμπληρώσει τη δεύτερη δεκαετία ύπαρξής του. Ο πιο μεγάλος ηλικιακά από αυτούς που εντάχθηκαν φέτος στο ρόστερ των πρασίνων είναι ο Κροάτης αμυντικός Γιούραϊ Μπάντελι, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του.

Το ίδιο θα γινεί οσονούπω (16/09) με τον Ουέρτον, ενώ τρεις ποδοσφαιριστές είναι γεννημένοι το 2004. Ο λόγος για τους Ζούλιο Σέζαρ (23/04/04), Σιαχίντ Ελ Αλάτσι (01/06/04) και Αλεξάντερ Μαρτίνοφ (15/06/04). Ο Μαυροβούνιος αριστερός μπακ Λάζαρ Μάρας γεννήθηκε την πρώτη ημέρα του χρόνου το 2006, ενώ λίγους μήνες αργότερα ήρθε στη ζωή και ο Νιγηριανός επιθετικός Οριγιόμι Λέμπι (02/07/06). Τέλος, τον Φεβρουάριο του 2007 γεννήθηκαν ο Λευκορώσος μέσος Ντανιήλ Γκαλιάτα (02/02/07) και ο Ούγγρος αμυντικός Μπέντσε Σόκους (22/02/07).