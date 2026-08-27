Ρουμπέν Σεγιές: «Ανυπομονώ για την πρεμιέρα μπροστά στον κόσμο μας»

Έτοιμος να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο που έχει μπροστά του είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΚ Ρουμπέν Σεγιές! Μιλώντας στη σημερινή (27/08) του παρουσίαση από τη διοίκηση της ΑΕΚ ευχαρίστησε τους ανθρώπους των κιτρινοπράσινων για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του.

«Είμαι ικανοποιημένος που βρίσκομαι εδώ», είπε ο 43χρονος Ισπανός κόουτς και πρόσθεσε: «Είχα την επιθυμία από την αρχή της επαφής που είχαμε για να δεχθώ την πρόκληση αυτή. Παρακολουθούσα την πορεία της ΑΕΚ και λόγω της παρουσίας μου στην Ελλάδα αλλά και της σύνδεσης με τον Τσάβι Ρόκα και την Ισπανία. Έρχομαι με αρκετή ενέργεια λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα και είμαι έτοιμος, για την πρόκληση αυτή. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Ανυπομονώ για την πρεμιέρα μπροστά στον κόσμο μας».

Ακολούθως αναφέρθηκε στον Ιραόλα, τον Ιδιάκεθ, τον Ρομπέρζ, αλλά και στο κίνητρό του:

«Παρακολουθούσα την ομάδα στην Ευρώπη με τον Ιραόλα ως προπονητή, ήταν εξαιρετική η πορεία. Παρακολουθώ και τις ομάδες εδώ που έπαιξαν με άλλες ομάδες. Ο Ιδιάκεθ έκανε καλή σεζόν. Ο Ρομπέρζ ήταν ποδοσφαιριστής μου πριν από 18 χρόνια. Είμαι ενήμερος για τη δουλειά που γίνεται εδώ. Όσον αφορά το κίνητρό μου, λατρεύω το ποδόσφαιρο. Θα επιδιώκουμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Οι φιλοδοξίες που υπάρχουν σε αυτή την ομάδα μου αρέσουν».

Όσον αφορά τον αγώνα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, είπε: «Να επιτεθούμε για να πάρουμε τη νίκη στην πρεμιέρα με τον ΑΠΟΕΛ».

Ο νέος προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στο ρόστερ της ομάδας: «Ένας από τους λόγους που δέχθηκα την πρόκληση είναι το ρόστερ. Θεωρώ ότι το ρόστερ είναι ολοκληρωμένο σε μεγάλο βαθμό και με ικανοποιεί. Διανύουμε τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περιόδου και το εξετάζουμε. Είμαι λίγες μέρες στην ομάδα αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία. Το μήνυμά μου στον κόσμο είναι πως θα δίνουμε τα πάντα σε κάθε αγώνα. Τους θέλουμε δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι».

Για τους στόχους της ομάδας, τόνισε: «Ξέρουμε όλοι σε αυτό το δωμάτιο τι θέλουμε στο τέλος της χρονιάς. Να είμαστε πρωταγωνιστές σε κάθε παιχνίδι, να παίρνουμε τη νίκη. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει επιτυχημένη σεζόν. Προσδοκούμε ότι το μέλλον θα φέρει αυτό που όλοι επιθυμούμε».

Από την πλευρά του ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Τσάβι Ρόκα, ρωτήθηκε με ποια κριτήρια προσλήφθηκε ο Ρουμπέν Σεγιές:

«Το νούμερο ένα σε θέμα προφίλ είναι να κερδίζουμε παιχνίδια. Πολλές φορές κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζεται στην αγορά, κυρίως αυτή την περίοδο. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι ένας προπονητής σε νεαρή ηλικία αλλά με εμπειρία. Ακολουθεί την προπονητική από διάφορες θέσεις, αντιλαμβάνεται περισσότερο κάποιες πτυχές του αθλήματος. Δούλεψε σε αρκετές χώρες αλλά και σε τοπ πρωταθλήματα, όπως αυτό της Αγγλίας. Το σημαντικότερο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Να μπορείς να συζητήσεις και να συνομιλήσεις. Ταιριάζει σε αρκετά από αυτά που θέλουμε στην ΑΕΚ».