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Ξεκινάει ο Μπέλετς, αλλά με πίεση από Ζελένικα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Ξεκινάει ο Μπέλετς, αλλά με πίεση από Ζελένικα

Μία νέα εικόνα θα παρουσιάζει το τιμ των τερματοφυλάκων του ΑΠΟΕΛ, με τον Όλιβερ Ζελένικα να εντάσσεται και επίσημα από χθες στο ρόστερ των γαλαζοκιτρίνων, μετά τη συμφωνία με τη Βάραζντιν στην οποία βρισκόταν την προηγούμενη εξαετία.

Ο 33χρονος πορτιέρο έρχεται για να βάλει πίεση στον Βιντ Μπέλετς, που τα τελευταία χρόνια έχει τον ρόλο του βασικού. Ο Σλοβένος αναμένεται να είναι και η επιλογή του Νίκου Παπαδόπουλου στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και στην πορεία θα φανεί εάν ο Κροάτης καταφέρει να κλέψει τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Τους δύο θα πλαισιώσουν οι νεαροί Σάββας Μίχος και Σταύρος Βωνιάτης, με τον Ανδρέα Χριστοδούλου να «ψάχνεται» για να παίξει σε άλλη ομάδα τη νέα χρονιά (σ.σ. βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ε.Ν. Ύψωνα). Θυμίζουμε ότι προηγουμένως είχε δοθεί δανεικός στην Ομόνοια Αραδίππου ο Γκαμπριέλ Περέιρα, που σε κάποιο διάστημα της περσινής περιόδου είχε πάρει αυτός τη φανέλα βασικού.

Στο μεταξύ, εντείνεται η πίεση για την αποχώρηση του Ρόσα που, όπως φαίνεται, θα αποχωρήσει από τον Αρχάγγελο για να συνεχίσει την καριέρα του στην Καραμπάχ, μάλλον με τη μορφή δανεισμού. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους Αζέρους να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των γαλαζοκιτρίνων και σύντομα αναμένονται εξελίξεις επί του θέματος.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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