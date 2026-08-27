Μια πρόσληψη και μια φυγή από την ΑΕΚ

Σε ενίσχυση του τεχνικού τιμ της προχώρησε η ΑΕΚ. Η διοίκηση των κιτρινοπράσινων ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βισέντ Χιλαμπέρτ για τη θέση του βοηθού προπονητή/αναλυτή. Επίσης, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Νεόφυτο Χαραλάμπους ο οποίος θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Αναλυτικά οι δύο ανακοινώσεις:

Για τον Βισέντ Χιλαμπέρτ:

«Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Ισπανό Vicent Gilabert, για τη θέση του βοηθού προπονητή/αναλυτή.

Ο Vicent Gilabert εργαζόταν ως βοηθός προπονητή/αναλυτής στη Valencia U19, ενώ προηγουμένως εργάστηκε στην Barcelona U19 και στη γυναικεία ομάδα της Valencia.

Η οικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία.

Για τον Νεόφυτο Χαραλάμπους:

«Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον αναλυτή Νεόφυτο Χαραλάμπους, ο οποίος θα συνεχίσει την προπονητική του σταδιοδρομία σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο».