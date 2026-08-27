Στη 21η θέση μετά την 3η ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ο Κοντίδης

Στη 21η θέση βρίσκεται ο Παύλος Κοντίδης μετά τις δύο πρώτες τελικές ιστιοδρομίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Dunlaoghaire της Ιρλανδίας.

Στις δύο ιστιοδρομίες που έγιναν την Πέμπτη (27/08), εν μέσω δυνατών ανέμων, ο Κύπριος ιστιοπλόος τερμάτισε 23ος και 31ος, γεγονός που τον έφεραν πιο πίσω στην κατάταξη με 65 βαθμούς ποινής.

Στην πρωτοπορία μπήκε ο Ryan Lo από τη Σιγκαμπούρη, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν ο Ιρλανδός Finn Lynch και ο Jonatán Vadnai από την Ουγγαρία.

Η δράση θα συνεχιστεί την Παρασκευή (28/08) με τη διεξαγωγή άλλων δύο ιστιοδρομιών, ενώ ισάριθμες θα γίνουν και το Σάββατο (29/08) πριν από τις δυο κούρσες μεταλλίων της Κυριακής (30/08).

Σημειώνεται ότι όσοι δεν θα βρεθούν εντός της δεκάδας για να διαγωνιστούν για τα μετάλλια, την Κυριακή θα κάνουν μία κούρσα που θα κρίνει την τελική κατάταξη μετά τη θέση Νο11.