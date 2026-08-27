Εισιτήρια τέλος για τους Ανορθωσιάτες

Με ανακοίνωσή της η Ανόρθωση ενημερώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της πρεμιέρας απέναντι στην ΑΕΛ στο «Αλφαμέγα». Αναλυτικά:

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει ότι τα εισιτήρια που αναλογούσαν στους φιλάθλους μας για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΛ (Κυριακή 30/08, 19:00, Στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ») έχουν εξαντληθεί. Ευχαριστούμε τον περήφανο κόσμο της Ανόρθωσης για την αφοσίωση και τη διαρκή στήριξή του. Ραντεβού στο γήπεδο!».