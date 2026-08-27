Βραδιά-όνειρο με «killer» Ντιονί: Η Ομόνοια «πάτησε» τους Βέλγους και πέταξε στο Europa League!

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λοΐς Ντιονί που πέτυχε χατ τρικ, η Ομόνοια επικράτησε με 4-2 της Σεντ Τρούιντεν στο ΓΣΠ, στον επαναληπτικό αγώνα για τα πλέι οφ του Europa League, ανέτρεψε την ήττα με 1-0 και προκρίθηκε στη League Phase της δεύτερης της τάξει διοργάνωσης!

Ο Γάλλος επιθετικός… έβγαζε φωτιές και ήταν μια μόνιμη πηγή κινδύνου για τους Βέλγους, ενώ σε εξαιρετική βραδιά ήταν και ο Εβάντρο που έδωσε δύο ασίστ! To τέταρτο γκολ για την Ομόνοια ήρθε από τον Παναγιώτου! Ήταν μια σπουδαία βραδιά για τους πράσινους, που χάρισαν στους 15.000 φίλους τους μια μεγάλη νίκη.

Η Ομόνοια μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και αφού προειδοποίησε με τον Μοντνόρ, κατάφερε να προηγηθεί στο 16ο λεπτό με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Ντιονί, ο οποίος ανατράπηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Πριν καλά – καλά συνέλθουν οι Βέλγοι ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 29’, κάνοντας το 2-0.

Κάπου εκεί η Ομόνοια κατέβασε ρυθμούς και αυτό το πλήρωσε με τη μείωση του σκορ από τον Σεμπαουί, ο οποίος ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Μούγια από τον Κουλιμπαλί. Οι πράσινοι ανέβασαν στροφές προς το τέλος του ημιχρόνου, αλλά δεν βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Κάτι που κατάφεραν ωστόσο με το καλημέρα του δεύτερου ημιχρόνου. Μόλις στο 50’ ο Ντιονί εκμεταλλεύτηκε την άψογη πάσα του Εβάντρο και με υπέροχο σουτ έκανε το 3-1.

Αυτό ήταν! Οι πράσινοι πήραν τα πάνω τους και έλεγχαν πλήρως το παιχνίδι, ψάχνοντας και τέταρτο γκολ. Με τον μεγάλο πρωταγωνιστή να βγαίνει αλλαγή και να αποθεώνεται, το τριφύλλι δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει και πάλι! Το γκολ που έβαλε τέλος στα όποια όνειρα των Βέλγων και έδωσε οριστικά το εισιτήριο στην Ομόνοια ήρθε από τον Παναγιώτου στο 84’ μετά από κοντινό σουτ.

Στα εναπομείναντα λεπτά, η Ομόνοια αμύνθηκε σωστά και παρότι είδε την Σεντ Τρούιντεν να μειώνει σε 4-2 στις καθυστερήσεις με τον Σεμπαουί , σφράγισε την παρουσίαση της στη League Phase του Europa League.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

4' Καλή σκέψη από τον Μοντνόρ που προσπάθησε να βρει τον Τάνκοβιτς μέσα στην περιοχή, αλλά ο τελευταίος δεν ακολούθησε.

7' Επικίνδυνη εκτέλεση φάουλ από τον Μούγια, ο Φαμπιάνο πέφτει και αποκρούει δύσκολα.

15' Πέναλτι για την Ομόνοια σε ανατροπή του Ντιονί από τον Κοκούμπο.

16' 1-0, ΓΚΟΛ για την Ομόνοια! Εύστοχος ο Ντιονί από τα έντεκα βήματα και το ΓΣΠ φλέγεται! Οι πράσινοι ισοφαρίζουν το σκορ του πρώτου αγώνα!

29' 2-0, κι άλλο ΓΚΟΛ, με τον Ντιονί! Εξαιρετική πάσα του Εβάντρο προς τον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα πλάσαρε ιδανικά.

33' Μειώνει η Σεντ Τρούιντεν (2-1), με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Σεμπαουί. Το πέναλτι δόθηκε μετά από ανατροπή του Μούγια από τον Κουλιμπαλί.

37' Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με τον Μούγια.

38' Καλό σουτ από τον Τάνκοβιτς εντός περιοχής, η μπάλα έξω.

42' Επικίνδυνο σουτ από τον Μοντνόρ, δύσκολη απόκρουση από τον αντίπαλο πορτιέρο.

Τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ξεκίνησε το δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο.

50' ΓΚΟΛ, 3-1! Νέα ασίστ από τον Εβάντρο προς τον Ντιονί, ο οποίος έφυγε πίσω από την πλάτη της άμυας των Βέλγων και με ωραίο σουτ αυξάνει τον δείκτη του σκορ για την Ομόνοια!

70' Τρομερή απόκρουση του Φαμπιάνο μετά από εκτέλεση φάουλ του Σεμπαουί.

77' Μεγάλη φάση για την Ομόνοια να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κακουλλής έδωσε άψογη μπαλιά στον Χρίστου, το σουτ του οποίου κατέληξε στο δοκάρι.

84' ΓΚΟΛ και 4-1 με την υπογραφή του Παναγιώτου! Μετά από εκτέλεση κόρνερ και... σύγχυση στη μικρή περιοχή, ο Παναγιώτου από κοντά «πυροβολεί» την αντίπαλι εστία!

90+2' ΓΚΟΛ, 4-2. Ο Σεμπαουί μειώνει σε 4-2.

Τέλος της αναμέτρησης.

Ομόνοια: Φαμπιάνο, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Ντουβέρν, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, (90' Κούσουλος) Μάριτς, Εβάντρο, Μοντνόρ (63'' Χρίστου), Ντιονί (76' Κακουλλής).

Σεντ Τρούιντεν: Κοκούμπο, Πούπε (84΄' Τζάνσενς), Τανιγκούτσι, Μούσλιου, Μούγια (71' Αράκι), Ισιβατάρι, Σισακό, Μερλέν (71' Ματζουζάβα), Βανβεσεμάελ (82' Χατά) Μπάζνταρ (82΄ Ντιούφ), Σεμπαουί.

Σκόρερ: 16', 29', 50' Ντιονί, 84' Παναγιώτου/33', 90+2' Σεμπαουί,

Κίτρινες: Κουλιμπαλί/Τανιγκούτσι, Σεμπαουί, Μπάζνταρ

Διαιτητής: Ντάμιαν Σιλβέστρζακ

VAR: Πιότρ Λάσικ