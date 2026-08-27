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Ποδοσφαιριστής της Τότεναμ και με τη βούλα ο Μαρμούς: Ανακοινώθηκε από τα «σπιρούνια» ο Αιγύπτιος

ΓΗΠΕΔΟ

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Ποδοσφαιριστής της Τότεναμ και με τη βούλα ο Μαρμούς: Ανακοινώθηκε από τα «σπιρούνια» ο Αιγύπτιος

Η Τότεναμ ολοκλήρωσε ακόμη μία σπουδαία κίνηση στο φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, με τον Ομάρ Μαρμούς να ανακοινώνεται από τα «σπιρούνια».

Ποδοσφαιριστής της Τότεναμ με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Ομάρ Μαρμούς. Τα «σπιρούνια» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αιγύπτιου με ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media της ομάδας.

Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι χρειαζόταν ενίσχυση στην επιθετική γραμμή, με τον Μαρμούς να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Η ταχύτητα, η τεχνική του κατάρτιση και η ικανότητά του στο σκοράρισμα αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές λύσεις στη νέα του ομάδα.

Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ ήρθαν σε οριστική συμφωνία, έδωσαν τα χέρια και πλέον ο Μαρμούς είναι μόνιμος κάτοικος Λονδίνου. Ο Αιγύπτιος επιθετικός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσθήκες των «σπιρουνιών» στο φετινό καλοκαίρι, καθώς αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Την περασμένη σεζόν, ο Αιγύπτιος επιθετικός, σε συνολικά 36 εμφανίσεις, πέτυχε οκτώ γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει τη διοίκηση της ομάδας και τον νέο προπονητή, Έντσο Μαρέσκα, να τον διατηρήσουν στο ρόστερ των «πολιτών». Πλέον, ο Μαρμούς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με στόχο να δικαιώσει τις προσδοκίες που συνοδεύουν τη μεταγραφή του.

 

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