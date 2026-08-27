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Cyprus League by Stoiximan: Οι διαιτητές των αγώνων της 1ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Cyprus League by Stoiximan: Οι διαιτητές των αγώνων της 1ης αγωνιστικής

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές και τους παρατηρητές των αγώνων της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2026/27 – που θα διεξαχθούν στις 29, 30 και 31 Αυγούστου.

Σάββατο 29 Αυγούστου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

20:00 Άρης Λεμεσού – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

Κυριακή, 30 Αυγούστου

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Αντωνίου Μάριος

 

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

 

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

 

20:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών  - Πάφος F.C.

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Δευτέρα, 31 Αυγούστου

20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

 

 

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