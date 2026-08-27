Cyprus League by Stoiximan: Οι διαιτητές των αγώνων της 1ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές και τους παρατηρητές των αγώνων της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2026/27 – που θα διεξαχθούν στις 29, 30 και 31 Αυγούστου.
Σάββατο 29 Αυγούστου
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
20:00 Άρης Λεμεσού – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας
Κυριακή, 30 Αυγούστου
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
20:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Πάφος F.C.
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
Δευτέρα, 31 Αυγούστου
20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος