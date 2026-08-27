Deal στα σκαριά: Οι διοικήσεις Ομόνοιας και Ομόνοιας 29Μ συζητούν για τη μετακίνηση Ουζόχο!

Ο Φράνσις Ουζόχο είναι εκτός πλάνων του προπονητή της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ, με τον Νιγηριανό πορτιέρο να αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος πορτιέρο είναι πιθανό να παραχωρηθεί στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Σε μια τέτοια εξέλιξη, η διοίκηση Σταύρου Παπασταύρου θα καλύψει μέρος του συμβολαίου του.

Οι διοικήσεις των δύο ομάδων βρίσκονται σε συζητήσεις και μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένονται εξελίξεις.