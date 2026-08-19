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Ας το αποδείξει και στο γρασίδι

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Ας το αποδείξει και στο γρασίδι

Για πρώτη φορά φέτος η Πάφος είναι το μεγάλο φαβορί για πρόκριση

Η Πάφος ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της για τον πρώτο αγώνα με την Ντιναμό Σίτι αύριο Πέμπτη (22:00), στο πλαίσιο των πλέι οφ του Conference League. Πριν από την τελευταία προπόνηση, θα προηγηθεί η συνέντευξη Τύπου του Ρικάρντο Σα Πίντο. Στο πρώτο ματς με τους Αλβανούς στο «Elbasan Arena», το συγκρότημα του Πορτογάλου τεχνικού θα επιδιώξει να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στη League Phase ενόψει του επαναληπτικού σε μία εβδομάδα (27/8, 20:00) στο στάδιο  «Αλφαμέγα». Εκεί όπου θα πρέπει να «σφραγιστεί» το εισιτήριο. 

Η Πάφος είχε δύο πολύ δύσκολες κληρώσεις στα προκριματικά του Europa League και λίγο έλειψε να αποκλείσει και τις δύο ομάδες που βρέθηκαν στο διάβα της. Στον 2ο γύρο πέταξε εκτός με φοβερή ανατροπή τη Χάιντουκ Σπλιτ για να αποκλειστεί στον επόμενο, στις λεπτομέρειες, από τη Σάλτσμπουργκ στο Κολόσσι. Και στα δύο αυτά παιχνίδια, δεν μπορούμε να πούμε πως η Πάφος είχε εξαρχής την ετικέτα του φαβορί. Παρ' όλα αυτά, όπως έπραξε και σε άλλες περιπτώσεις, έδειξε πως έχει τέτοιο μέταλλο πλέον ως ομάδα που μπορεί να ανατρέψει τα προγνωστικά.  

Τώρα, ούσα πλέον στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της ΟΥΕΦΑ, έχει μία μεγάλη ευκαιρία να δηλώσει για άλλη μία χρονιά παρούσα σε League Phase. Η Πάφος, για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι, είναι το μεγάλο φαβορί του ζευγαριού για πρόκριση. Προφανώς και η Ντιναμό Σίτι για να φτάσει μέχρι τα πλέι οφ του Conference League σημαίνει ότι κάτι έκανε πολύ καλά στους προηγούμενους γύρους. Αυτό ωστόσο δεν αναιρεί το γεγονός πως το σύνολο του Σα Πίντο έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα και μπορεί να πετύχει τον μεγάλο του στόχο. 

«Κλειδί» η σοβαρότητα

Η περσινή κυπελλούχος οφείλει να αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο πως είναι το αφεντικό του ζευγαριού. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν είναι σοβαρή και πειθαρχημένη στο πλάνο του προπονητή. Δεν πρέπει να υπάρξει ίχνος υποτίμησης αλλά ούτε και εφησυχασμός σε κανένα σημείο του αγώνα. Άλλωστε η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε τέτοιους είδους αναμετρήσεις. Η Πάφος πρέπει να κάνει το δικό της παιχνίδι, να εκμεταλλευτεί τις δικές της ευκαιρίες και το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί από την ίδια και μόνο. 

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FCΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Tags

ΠΑΦΟΣ FC

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