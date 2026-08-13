Οι δυο αλλαγές στην 11άδα της Πάφος FC για την ανατροπή

Όχι μόνο πρόλαβε, αλλά είναι και στο αρχικό σχήμα της Πάφος FC o Μπρούνο για τη ρεβάνς με τη Σάλτσμπουργκ.

Μάλιστα, είναι η μία από τις δυο αλλαγές που έκανε ο Ρικάρντο Σα Πίντο στο αρχικό σχήμα της ομάδας σε σχέση με το πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων. Φανέλα βασικού πήρε και ο Πέπε.

Δεν κρίθηκε έτοιμος και έμεινε εκτός ο Μπρίτο, όπως και ο Κίνα.

Η ενδεκάδα:

Μαγιέσκι, Μπρούνο, Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ, Ιωάννου, Πέπε, Σούνιτς, Γκούγκα, Ντράγκομιρ, Λελέ, Mπιέλ