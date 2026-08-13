Επιλέγει ξανά Ντιονί για την κορυφή ο Μπεργκ - Τριπλή αλλαγή στην ενδεκάδα
ΓΗΠΕΔΟ
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Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις η Ομόνοια στο αρχικό σχήμα.
Με τρεις αλλαγές σε σχέση με τον πρώτο αγώνα στο Γιβραλτάρ παρατάσσει ο Χένινγκ Μπεργκ την Ομόνοια.
Στη θέση των Χρίστου, Σίμιτς και Μαγιαμπέλα, βρίσκονται οι Νεγκό, Κουλιμπαλί που επιστρέφουν από τιμωρία όπως και ο Τάνκοβιτς.
Για την κορυφή της επίθεσης επιλέχθηκε ξανά ο Ντιονί.
Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Νεγκό, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Ανδρέου, Μάριτς, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Μοντνόρ, Ντιονί.