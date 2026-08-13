Επιλέγει ξανά Ντιονί για την κορυφή ο Μπεργκ - Τριπλή αλλαγή στην ενδεκάδα

Με τρεις αλλαγές σε σχέση με τον πρώτο αγώνα στο Γιβραλτάρ παρατάσσει ο Χένινγκ Μπεργκ την Ομόνοια.

Στη θέση των Χρίστου, Σίμιτς και Μαγιαμπέλα, βρίσκονται οι Νεγκό, Κουλιμπαλί που επιστρέφουν από τιμωρία όπως και ο Τάνκοβιτς.

Για την κορυφή της επίθεσης επιλέχθηκε ξανά ο Ντιονί.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Νεγκό, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Ανδρέου, Μάριτς, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Μοντνόρ, Ντιονί.