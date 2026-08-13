Τα νεότερα για τους τραυματισμούς των Κβίντα και Ροντρίγκες στον Απόλλωνα
ΓΗΠΕΔΟ
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Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τους δύο ποδοσφαιριστές και η ελπίδα για να προλάβουν τις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις
Για την κατάσταση των τραυματισμών των Γιόζεφ Κβίντα και Γκάρι Ροντρίγκες ενημερώνει ο Απόλλωνας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αμφότεροι θα μπουν σε πρόγραμμα με την ελπίδα να είναι έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος.
Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει:
Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει για την αγωνιστική κατάσταση των πιο κάτω ποδοσφαιριστών.
Ο Γιόζεφ Κβίντα υπέστη βαρύ διάστρεμμα ποδοκνημικής, ενώ ο Γκάρι Ροντρίγκες υπέστη κάκωση στο θωρακικό τοίχωμα.
Αμφότεροι ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης και σταδιακής επανένταξης, με στόχο να είναι διαθέσιμοι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Η κατάσταση και ο βαθμός ετοιμότητάς τους αξιολογούνται καθημερινά από το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο της ομάδας.