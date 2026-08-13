ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα νεότερα για τους τραυματισμούς των Κβίντα και Ροντρίγκες στον Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα νεότερα για τους τραυματισμούς των Κβίντα και Ροντρίγκες στον Απόλλωνα

Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τους δύο ποδοσφαιριστές και η ελπίδα για να προλάβουν τις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις

Για την κατάσταση των τραυματισμών των Γιόζεφ Κβίντα και Γκάρι Ροντρίγκες ενημερώνει ο Απόλλωνας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αμφότεροι θα μπουν σε πρόγραμμα με την ελπίδα να είναι έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος.

Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει για την αγωνιστική κατάσταση των πιο κάτω ποδοσφαιριστών.

Ο Γιόζεφ Κβίντα υπέστη βαρύ διάστρεμμα ποδοκνημικής, ενώ ο Γκάρι Ροντρίγκες υπέστη κάκωση στο θωρακικό τοίχωμα.

Αμφότεροι ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης και σταδιακής επανένταξης, με στόχο να είναι διαθέσιμοι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η κατάσταση και ο βαθμός ετοιμότητάς τους αξιολογούνται καθημερινά από το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο της ομάδας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από την Αλβανία περνάει το όνειρο της Πάφου για τη League Phase του Conference League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αποχαιρέτησε το Europa League κι πάει για Conference League απέναντι στη Μπραν ο ΠΑΟΚ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Πίττας και Σένσι συναντούν τον Κόντη... στη μάχη για το Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΦΩΤΟ: Oι πράσινοι πανηγυρισμοί... ανακούφισης και χαράς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Tώρα κτίζουμε μία νέα ομάδα, ψάχνουμε τον καλύτερο τρόπο...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: H ματσάρα με χαμένη την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Το ίδιο είτε με τη Ρεάλ, είτε με μικρότερη ομάδα…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το τέρμα του Ντιονί και η εξασφάλιση της πρόκρισης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Eπί εποχής Παπασταύρου έγινε… μόδα η είσοδος σε όμιλο για την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σεντ Τρούιντεν το επόμενο εμπόδιο για την Ομόνοια - Δείτε το προφίλ της

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

22 χρόνια μετά την Αθήνα 2004: Το ΟΑΚΑ αφήνει πίσω το χθες και κοιτάζει ξανά μπροστά

Category image

Το μάγκικο γκολ του Ντιονί έφερε πρόκριση και… ομίλους για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

O Ταμπάκοβιτς έσβησε το όνειρο της Πάφος FC για Europa League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νικηφόρο το πέμπτο του Ολυμπιακού

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Έμαθε αντίπαλο η Σάκκαρη για το πρώτο ραντεβού στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη