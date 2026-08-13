Και επίσημα στον Ολυμπιακό ο Εντιάι

Στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Εμπαγιέ Εντιάι προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Οι ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν πως ο Σενεγαλέζος άσος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Παρότι ο Εντιάι είχε αρχικά συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν, με τον γαλλικό σύλλογο να ανακοινώνει μάλιστα την επέκταση της συνεργασίας τους το περασμένο καλοκαίρι, τα οικονομικά προβλήματα της φαίνεται πως άλλαξαν τα δεδομένα. Αυτή η εξέλιξη άνοιξε τον δρόμο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που παρουσιάστηκε για την απόκτηση του Σενεγαλέζου πάουερ φόργουορντ.

Ο Εντιάι προέρχεται, άλλωστε, από την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του στη EuroLeague. Σε 32 συμμετοχές με τη φανέλα της Βιλερμπάν, εκ των οποίων στις δέκα ξεκίνησε βασικός, μέτρησε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,4 μπλοκ, 1,2 κλεψίματα και 1,3 ασίστ. Παράλληλα, ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι, σουτάροντας με 69,7% στα δίποντα.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

sport-fm.gr