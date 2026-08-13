O Ταμπάκοβιτς έσβησε το όνειρο της Πάφος FC για Europa League

Στα πλέι οφ του Conference League θα επιδιώξει η Πάφος FC να εισέλθει σε League Phase, καθώς κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο της ρεβάνς με τη Σάλτσμπουργκ στο «Αλφαμέγα» και μένοντας στην ισοπαλία 3-3 και σε συνάρτηση με την ήττα 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, έμεινε εκτός συνέχειας του Europa League.

Δήμιος για τους κυπελλούχος ο Ταμπάκοβιτς, ο οποίος μετά που σκόραρε το μοναδικό γκολ (1-0) του πρώτου αγώνα στο 88’, στη ρεβάνς πέτυχε χατ τρικ και έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην πρόκριση της ομάδας του.

Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερη για την Πάφο, αφού ανέτρεψε το σκορ του πρώτου αγώνα, προηγούμενη με 2-0, όμως η κατάρρευση στα αρχικά στάδια του δεύτερου μέρους έφερε τον αποκλεισμό.

Ιδανικό ημίχρονο

Στο πρώτο μέρος της ρεβάνς όλα έδειχναν άλλη μία επική ανατροπή για το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο, του οποίου οι αλλαγές στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με το πρώτο ματς, έπιασαν μόλις στο 15’. Η μπάλα πέρασε από τους Πέπε και Μπρούνο, οι οποίοι πήραν φανέλα βασικού, με τον τελευταίο να στέλνει συστημένη μπαλιά προς τον Λελέ, που με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα για την παφιακή ομάδα στο 37’, με τον Μπιέλ με απευθείας εκτέλεση φάουλ να πετυχαίνει το 2-0.

Κακό 25λεπτο

Τα αρχικά στάδια του δεύτερου ημιχρόνου ήταν καταστροφικά για την Πάφο FC, με τη Σάλτσμπουργκ να εξασκεί πίεση και να φέρνει τα πάνω κάτω. Στο 54’ ο Ταμπάκοβιτς έκανε το πρώτο χτύπημα, ενώ στο 58’ ο ίδιος παίκτης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι – που δόθηκε για χέρι του Γκολντάρ, διπλασίασε τα τέρματα για τους φιλοξενούμενους. Ο Ταμπάκοβιτς είχε άλλο ένα χτύπημα στο 71’, βάζοντας την Σάλτμπουργκ μπροστά στο σκορ.

Όλα για όλα

Με την πλάτη στον τοίχο η Πάφος FC τα έδωσε όλα στη συνέχεια για να κάνει εκ νέου ανατροπή. Έχασε φοβερές (διπλές) ευκαιρίες στο 72’ και το 77’, όμως το μοναδικό που μπόρεσε να κάνει ήταν να ισοφαρίσει σε 3-3 τον αγώνα με εκπληκτικό τέρμα του Μαμάντοφ στο 84’. Παρόλα αυτά υστερούσε στο συνολικό σκορ, μένοντας εκτός συνέχειας.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος του αγωνα

90'- Ο Μαγιέσκι σώζει στο τετ α τετ με τον Κονατέ

-- Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις

84' - ΓΚΟΛ. 3-3. Ο Μαμάντοφ πήρε την πάσα από το κόρνερ και με μία εξαιρετική ενέργεια από πλάγια, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας τον αγώνα.

77' - Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο και πάλι διπλή, πρώτα αποκρούστηκε το σουτ του Νγκαμαλέου ενώ στην επαναφορά ήρθε νέο σουτ από τον Άντερσον που πάλι δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα

72'- Δπλή μεγάλη φάση για την Πάφο, ο τερματοφύλακας έδιωξε με υπερένταση την κεφαλιά του Λελέ, και στη συνέχεια έστειλε κόρνερ τη μπάλα στο σουτ του Μπιέλ

71' - ΓΚΟΛ. 2-3. Xατ τρικ από τον Ταμπάκοβιτς με δυνατό σουτ εντός περιοχής.

65' - Σουτ του Μπάρι, έξω από την περιοχή, ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι η μπάλα

58'- Eκτελεί εύστοχα ο Ταμπάκοβιτς και ισοφαρίζει, δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στους φιλοξενούμενους

57' - Δίνεται πέναλτι για την Σάλτσμπουργκ, για χέρι του Γκολντάρ

54' - ΓΚΟΛ. 2-1. Η πίεση της Σάλτσμπουργκ από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου φέρνει καρπούς, με τον Ταμπάκοβιτς από κοντά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα

Έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος του πρώτου ημιχρόνου

37' - ΓΚΟΛ. 2-0. Ο Μπιέλ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα

35'- Στα χέρια του Μαγιέσκι το σου από τον Σμιντ

15' - ΓΚΟΛ. 1-0. Ο Πέπε στον Μπρούνο και αυτός σεντράρει εκεί όπου ο Λέλε με καρφωτή κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στα δίχτθα για να ανοίξει το σκορ

14'- Σουτ του Ρέντζιτς, πάει έξω

2' - Ο Μαγιέσκι κόβει την πρώτη επιθετική προσπάθεια των φιλοξενουμένων με τον Ρέντζιτς

1' - Έναρξη του αγώνα

ΠΑΦΟΣ FC: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ, Ιωάννου, Πέπε, Σούνιτς (75' Άντερσον), Γκούγκα (62' Νγκαμαλέου), Ντράγκομιρ (82' Μαμάντοφ), Λελέ, Mπιέλ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ: Ζαβιετσίσκι, Βέρατσνιγκ (82' Μοργκάλα), Μπόμα, Ζαμπράνσκι, Σμιντ, Μάζουρεκ, Μπάρι, Βέρτεσεν (82' Ντρέξλερ), Κιτάνο (46' Μπαιντάο), Ρέντζιτς (86' Κράτζιγκ), Ταμπάκοβιτς (75' Κονατέ).

ΣΚΟΡΕΡ: 15' Λέλε, 37' Μπιέλ, 84' Μαμάντοφ / 54', 58' πέν. Ταμπάκοβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 48' Μπρούνο / 37' Βέρατσνιγκ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βιλί Ντελαζό (Γαλλία)

VAR: Μπαστιέν Ντεσεπί (Γαλλία)