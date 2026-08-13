Το μάγκικο γκολ του Ντιονί έφερε πρόκριση και… ομίλους για την Ομόνοια

Η επιβεβαίωσε των προγνωστικών ήρθε από την Ομόνοια, καθώς επικράτησε με 1-0 της Λίνκολν στο ΓΣΠ και με αγχωτικό τρόπο θα βρεθεί στα πλέι οφ του Europa League. Παράλληλα όμως, κλείδωσε και θέση στη League phase Conference League και μαζί και κάποια… εκατομμύρια.

Ο Ντιονί με ένα μάγκικο γκολ στο 22ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση στη Λευκωσία και σαφώς ήταν ένα γκολ που θα τον βοηθήσει και ψυχολογικά. Η Ομόνοια ήταν εμφανώς ανώτερη, έχασε πολλές ευκαιρίες για να «σκοτώσει» το παιχνίδι νωρίτερα, όμως δεν ανησύχησε και ιδιαίτερα αφού η ομάδα του Γιβραλτάρ ήταν ακίνδυνη.

Σίγουρα είναι μία νικη ηρεμία για τους πράσινους που σαφώς με την ενσωμάτωση των δύο τελευταίων της αποκτημάτων, θα αποκτήσει και βάθος με στόχο να παρουσιαστεί καλύτερη στη συνέχεια αφού παρά την καθολική της υπεροχή, παρουσιάστηκαν αδυναμίες και επιπλαιότητες.

To LIVE του αγώνα…

Ολοκλήρωση της αναμέτρησης, πρόκριση για Ομόνοια

90+2΄ - Λέει όχι ο Σαντάνα σε αριστερό σουτ από τον Χατζηγιοβάνη.

89΄ - Ο Σαντάνα σταματά το αριστερό φάουλ από τον Μπάλκοβετς.

79΄ - Από το ύψος του πέναλτι πάει πάνω από τα δοκάρια το σουτ από τον Εβάντρο.

76΄ - Τρομερή ευκαιρία με τον Μάριτς που απέναντι από τον Σαντάνα πλάσαρε έξω.

70΄ - Λίγο δίπλα από το δοκάρι του Σαντάνα το αριστερό σουτ από τον Εβάντρο.

61΄ - Σουτ του Μοντνόρ από δεξιά, δεν βρίσκει στόχο.

48΄ - Ωραίο γύρισμα από τον Ντιονί, δεν πρόλαβε ωστόσο να κάνει την προβολή ο Μοντνόρ.

Έναρξη β΄ μέρους

Τέλος α΄ ημιχρόνου

45+1΄ - Σκοράρει η Ομόνοια με τον Μοντνόρ αλλά ήταν οφσάιντ. Αρχικά ο πορτιέρο της Λίνκολν σταμάτησε το αριστερό βολέ του Εβάντρο.

38΄ - Μονοκόμματο σουτ από τον Ντιονί, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

22΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: 1-0: Προσωπική ενέργεια από τον Ντιονί, που ξέφυγε από την επιτήρηση όλων των αντιπάλων του και με σουτ από κοντά άνοιξε το σκορ

20' - Ο Ανδρέου επιχειρεί το σουτ μέσα από την περιοχή, στα χέρια του Σαντάνα κι αυτό το σουτ

17'- Σουτ του Τάνκοβιτς, στα χέρια του Σαντάνα η μπάλα.

3΄ - Κακό τελείωμα από τον Μοντνόρ, σε δεξί σουτ μέσα από την περιοχή.

2΄ - Λίγο έξω το αριστερό σουτ από τον Εβάντρο.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Νεγκό (71΄ Χρίστου), Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Ανδρέου, Μάριτς, Εβάντρο (84΄ Νεοφύτου), Τάνκοβιτς (71΄ Μαγιαμπέλα), Μοντνόρ (61΄ Χατζηγιοβάνης), Ντιονί (71΄ Κακουλλής).

ΛΙΝΚΟΛΝ: Σαντάνα, Καρντόσο, Ρούτιενς, Λόπες, Τζόλεϊ, Τζο (82΄ Μπρίτο), Έστερλινγκ, Πίντο (64΄ Κομπασί), Άλβαρεζ (84΄ Μέισον), Tολεντάνο (64΄ Μούλα), Ιντρίσι.

ΣΚΟΡΕΡ: 22' Ντιονί /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/ 86΄ Μπρίτο, 89΄ Λόπες, 90+1' Κομπασί

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σεμπάστιαν Γκισχάμερ (Αυστρία)

VAR: Μάνουελ Σούτενγκρούμπερ (Αυστρία)



