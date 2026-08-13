Ένας πρωταθλητής Κύπρου υποψήφιος για αντικατάσταση του Καμορανέζι στην ΑΕΚ

Μπορεί ακόμη να μην έχει εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση για το διαζύγιο της ΑΕΚ με τον Μάουρο Καμορανέζι (διαβάστε εδώ για τα δεδομένα), όμως ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν σενάρια για τον διάδοχό του.

Πρώτος υποψήφιος, το όνομα του οποίου ακούγεται έντονα τις τελευταίες ώρες είναι ένας πρώην πρωταθλητής Κύπρου.

Ο λόγος για τον Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ, ο οποίος είχε σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή με τον Απόλλωνα την περίοδο 2021-22.