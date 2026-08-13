Δύσκολα επιβιώνει στον πάγκο της ΑΕΚ ο Μάουρο Καμορανέζι

Παρελθόν από την ΑΕΚ αναμένεται να αποτελέσει σύντομα ο Μάουρο Καμορανέζι.

Εδώ και ημέρες, μετά και από τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, υπάρχει δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του Ιταλοαργεντινού προπονητή.

Όσο περνούν οι μέρες φαίνεται ότι το κλίμα εναντίον του γίνεται ακόμη πιο χειρότερο και μετά το φιλικό με τον Αστέρα στην Τρίπολη εντάθηκε η φημολογία ότι υπάρχουν σκέψεις για διαζύγιο.

Κατά πόσον ο τεχνικός διευθυντής Τσάβι Ρόκα και η διοίκηση Άντρου Καραπατάκη θα προχωρήσουν εν τέλει σε πρόωρη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία θα διαπιστωθεί λίαν συντόμως.