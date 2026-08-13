Δεν άφησε να εννοηθεί ότι είναι κλειστός στον ΑΠΟΕΛ o Γερεμέγεφ

Για το μέλλον του αναφέρθηκε, σε δηλώσεις του σε Μέσο της Σουηδίας, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, για τον οποίο τις προηγούμενες ημέρες αναφερόταν ο ΑΠΟΕΛ ως πιθανός προορισμός του.

Ουσιαστικά έκανε λόγο για την κατάσταση στον ΠΑΟΚ και δεν άφησε να εννοηθεί ότι συνεχίσει την καριέρα του κάπου αλλού.

Η αναφορά του:

«Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ εδώ στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ουσιαστικά το μόνο που μπορώ να πω. Φυσικά είναι δύσκολο να προβλέψεις το μέλλον. Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να απαντήσεις σε κάτι τέτοιο αλλά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δυσκολεύομαι να δω τον εαυτό μου να αγωνίζεται ξανά στο σουηδικό πρωτάθλημα.

Όταν ήρθα εδώ, ο ΠΑΟΚ είχε τον ίδιο προπονητή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ομάδα είχε ένα σύστημα που ήταν πολύ καλά δουλεμένο και ο σύλλογος είχε μεγάλες επιτυχίες, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2024. Τώρα υπάρχουν πολλά καινούργια πράγματα, πολλά είναι διαφορετικά».