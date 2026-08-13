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Πάφος μπορείς, κάνε το ξανά!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Πάφος μπορείς, κάνε το ξανά!

Η Πάφος FC καλείται απόψε (20:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» να ανατρέψει την ήττα 1-0

Το σκορ είναι εύθραυστο. Ανατροπές μάς έχει συνηθίσει ότι μπορεί να κάνει.

Τη Σάλτσμπουργκ την κόντραρε εντός έδρας, δεχόμενη το γκολ στο φινάλε. Άρα μπορεί να το κάνει! Η Πάφος FC καλείται απόψε (20:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» να ανατρέψει την ήττα 1-0. Αναμφίβολα το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο έχει τα φόντα να το πετύχει και να εξασφαλίσει παρουσία σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης από τώρα, καθώς ενδεχόμενη πρόκριση θα της εξασφαλίσει τουλάχιστον συμμετοχή στην κύρια φάση του Conference League. 

«Θέλουμε να ζήσουμε ακόμα μια επική βραδιά, επισήμανε στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι ο προπονητής της ομάδας, Ρικάρντο Σα Πίντο, προσθέτοντας ότι: «Έχουμε ξανακάνει ανατροπή του σκορ. Είναι μέρος της ιστορίας της ομάδας. Και θέλουμε να το επαναλάβουμε». Από την πλευρά του ο Πέπε, εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι η ανατροπή επί της Χάιντουκ «λειτουργεί σαν πυξίδα. Θα κάνουμε τα πάντα να το πετύχουμε ξανά», προσθέτοντας επίσης ότι: «Επικρατεί αισιοδοξία. Το ότι έχουμε ξανακάνει την ανατροπή μάς δίνει επιπλέον δύναμη». 

Στα αγωνιστικά δεδομένα, εκτός πλάνων του Πορτογάλου τεχνικού είναι οι τραυματίες Ζάζα, Γκόρτερ και Κυριακίδης και ο τιμωρημένος Σέμα, ο οποίος αποβλήθηκε στο πρώτο ματς. Από εκεί και πέρα, αμφίβολοι ήταν οι Κορέια, Μπρούνο, Μαέ και Μπρίτο. Οριστικά εκτός τέθηκε ο Κίνα.

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