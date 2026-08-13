Ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ο νέος προπονητής για τον Λοΐζου

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν άργησε να βρει τον διάδοχο του Ντέγιαν Στάνκοβιτς για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, καθώς στον πάγκο των Σέρβων θα κάτσει ο Άλμπερτ Ριέρα. Έτσι θα είναι ο νέος προπονητής του Λοΐζου Λοΐζου.

Ο Ισπανός βρισκόταν στον πάγκο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, χωρίς ωστόσο κάποια επιτυχία στον γερμανικό σύλλογο, έχοντας μόλις τέσσερις νίκες σε 14 αγώνες. Ο Ριέρα είχε κάνει σπουδάια καριέρα σε Λίβερπουλ ενώ έπαιξε και για μία τριετία στον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει μπροστά του την κρίσιμη μάχη με τη Βικτόρια Πλζεν για τα πλέ οφ του Europa League και για μια θέση στη League Phase της διοργάνωσης, με τους ερυθρόλευκους της Σερβίας να έχουν πλέον τον 44χρονο Ισπανό τεχνικό στο τιμόνι τους.