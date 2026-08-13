Συνάντηση Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ και... απόφαση

“Ποταμός” εξελίξεων στον Ολυμπιακό. Συνάντηση θα υπάρξει την Παρασκευή (14/8) ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στην οποία θα αποφασιστεί το μέλλον του Βάσκου προπονητή.

Επί της ουσίας αυτό που θα γίνει είναι να συζητήσουν οι δυο τους και να χωρίσουν τους δρόμους τους, όπως αρμόζει στον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ή πώς και με ποιον τρόπο και αλλαγές θα συμπορευτούν, κάτι που αυτή τη στιγμή φαντάζει ως το λιγότερο πιθανό σενάριο.

Άλλωστε, η σχέση μεταξύ των ερυθρόλευκων και του Μεντιλίμπαρ έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην αιωνιότητα.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν ρεπό για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τους ερυθρόλευκους να μην έχουν πραγματοποιήσει προπόνηση μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Την Παρασκευή (14/8) θα γίνει και η επιστροφή στις προπονήσεις. O 65χρονος Βάσκος προπονητής έχει καταγράψει 122 αναμετρήσεις στον ερυθρόλευκο πάγκο, με 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες.

Πηγή: sport24.gr