Οι τρεις «λεπτομέρειες» που κόστισαν στην Πάφος FC και η... ευχή για τη ρεβάνς

To έργο της Πάφου στην Αυστρία, για την εξασφάλιση κέρδους, δεν ήταν εύκολο απέναντι στη Σάλτσμπουργκ. Όμως, με την όλη της παρουσία, έδειξε πως ήταν ικανή, όμως οι λεπτομέρειες και πάλι δεν ήταν με το μέρος της. Και της κόστισαν, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να κάνει ξανά ανατροπή για να βρεθεί στη League Phase του Europa League, κλειδώνοντας θέση σε αυτούς του Conference.

Κάτι φυσικά που μας έχει συνηθίσει αφού έκανε πολλές στην τριετία που σεργιανίζει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Σίγουρα άπαντες στο στρατόπεδο της Πάφου σκέφτονται ακόμη τη φάση του Ντράγκομιρ, η κεφαλιά του οποίου πέρασε μόλις έξω στο 58΄, αλλά και το ανεπανάληπτο τετ-α-τετ του Λέλε στο 61΄. Η τύχη δεν ήταν μαζί της ούτε στο 88΄, καθώς η μπάλα ξαναγύρισε στον σκόρερ, αφού προηγουμένως ο Νικόλας Ιωάννου έδιωξε την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα.

Τις λεπτομέρειες που ήταν εναντίον της, η Πάφος FC ελπίζει να τις έχει μαζί της την προσεχή Πέμπτη (23/08, 20:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα». Άλλωστε απαιτείται και ο παράγοντας τύχη για να αποκλείσεις έναν τέτοιο αντίπαλο.

Το αρνητικό είναι πως προέκυψε ο τραυματισμός του Κίνα, ενώ αποβλήθηκε ο Σέμα και έτσι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, αμφίβολος παραμένει ο Κορέια ο οποίος δεν ταξίδεψε, ενώ τέλος ο Άντερσον δηλώθηκε στη θέση του άτυχου Ζάζα.