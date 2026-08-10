«Σοκ» με Μπάρτζι στην Μπαρτσελόνα!

Ο Ρούνι Μπάρτζι έχασε το Μουντιάλ, ώστε να βελτιωθεί «ως παίκτης και χαρακτήρας» κατά τον Γκρέιαμ Πότερ. Στην «παρθενική» σεζόν του με την Μπαρτσελόνα «έγραψε» 2 γκολ και 4 ασίστ σε 28 εμφανίσεις και πάνω που θα έφευγε δανεικός, ήλθε το απόλυτο «σοκ».

Ο 20χρονος δεξιός winger κατάλαβε αμέσως ότι κάτι σοβαρό υπέστη στο γόνατό του, όπως στο παρελθόν, ξεσπώντας σε κλάματα και πηγαίνοντας για εξετάσεις. Δυστυχώς, δεν απέφυγε τη ρήξη χιαστού και δεύτερη φορά στην καριέρα του θα χάσει πολλούς μήνες!