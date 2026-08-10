Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε πιο επικίνδυνοι, μην αφήσουμε τη Ναϊμέγκεν να παίζει άνετα»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξε πως πιστεύει πολύ στη διαφορετική εικόνα που θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν μετά τα προβλήματα που εκτέθηκαν στο πρώτο ματς.

«Θα δείτε αύριο το παιχνίδι μας και α κρίνετε εάν είμαστε πιο καλοί ή όχι» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Πρέπει να κερδίσουμε. Να παίξουμε καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι και να κερδίσουμε αφού ήρθε ισόπαλο το πρώτο ματς. Σίγουρα πρέπει να μεταδώσουμε αυτήν την πίστη. Πρέπει να πιστεύουμε στις ικανότητές μας και στη δύναμή μας. Όχι όμως επειδή το λέει η παράδοση».

Έπειτα, για όσα είδε από τους παίκτες του στις τελευταίες προπονήσεις, σχολίασε: «Καταρχήν ήμασταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι. Άρα εάν είμαστε λίγο καλύτεροι θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Είχαμε περισσότερες μέρες με τους νέους παίκτες και είχαμε μία εβδομάδα περισσότερης δουλειάς που σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις καλύτερα».

Για τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο πρώτο ματς και το εάν έχει αρκετές αλλαγές στο μυαλό του ως προς την 11άδα:

«Ήξερες ήδη την απάντηση. Θα το δεις αύριο. Τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες. Έχουν κάποια σημασία αλλά τα νούμερα δεν δίνουν το αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα».

Πηγή: sport-fm.gr