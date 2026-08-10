Νίστρουπ: «Τα πάντα για την πρόκριση»

Την κρισιμότητα του αυριανού (11/8, 21:30) αγώνα ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League, υπογράμμισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. «Νομίζω πως είμαστε εδώ όλοι για έναν λόγο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τεράστια ομάδα. Όλοι γνωρίζουν την ιστορία του. Αν θες να πετύχεις όμως κάτι στο παρόν, πρέπει να είναι συγκεντρωμένος εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει στην ταυτότητά του τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες, το προσωπικό, οι προπονητές, εγώ, γνωρίζουμε τη σημασία του αυριανού αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε την πρόκριση στο αυριανό παιχνίδι», τόνισε ο Δανός τεχνικός και συμπλήρωσε:

«Η πίεση είναι μεγάλη και πρέπει να είναι, γιατί είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού. Όταν υπέγραψα, ήξερα πως θα υπάρχουν προκριματικά, πως θα γίνουν αλλαγές. Πιστεύω 110% σε όλους τους ποδοσφαιριστές μου. Όσο επιστρέφουν οι παίκτες από τους τραυματισμούς, τόσο θα μας βοηθάνε περισσότερο να βελτιωνόμαστε. Στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ακόμα και όταν είσαι το φαβορί, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Αν τα καταφέρουμε, όλα καλά, αν δεν καταφέρουμε θα είμαι και πάλι εδώ για τον ''μεγάλο δρόμο''. Είμαι σίγουρος πως όλες οι επενδύσεις που έχουμε κάνει σε νεαρούς παίκτες, θα αποδώσουν, εκείνοι θα βελτιωθούν και θα γίνουμε καλύτερη ομάδα».