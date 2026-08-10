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Λοσάδα: «Θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι 0-0»

ΓΗΠΕΔΟ

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Λοσάδα: «Θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι 0-0»

Ο Ερνάν Λοσάδα τρέφει σεβασμό προς τον αντίπαλο του Απόλλωνα.

Στον Απόλλωνα… ξεχνούν το προβάδισμα που πήραν στη Νορβηγία (0-1) απέναντι στην Μπραν και θα μπουν αύριο στο γήπεδο σκεπτόμενοι ότι το σκορ είναι 0-0!

Μπορεί στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αυριανής ρεβάνς στο «Αλφαμέγα» (20:00), για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, o Ερνάν Λοσάδα να δήλωσε ότι ο Απόλλωνας, θα μπει στο γήπεδο με στόχο να μην χάσει, εντούτοις τόνισε ότι οι ποδοσφαιριστές του θα αντιμετωπίσουν το ματς σαν να είναι 0-0.

«Ελπίζουμε να έχουμε πολλούς φιλάθλους μαζί μας και να μας δώσουν ώθηση. Βλέπω μεγάλη αυτοπεποίθηση στους παίκτες και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι, για την πρόκληση. Θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το σκορ στο 0-0, με απόλυτη συγκέντρωση, πάθος και αποφασιστικότητα», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Στόχος είναι να μην χάσουμε και κυρίως, να καταφέρουμε να σκοράρουμε πρώτοι στην έδρα μας. Θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας και γνωρίζουμε πολύ καλά τις συνθήκες και την ατμόσφαιρα που θα επικρατήσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό, διότι έχουμε απέναντί μας μια πολύ καλή ομάδα και τη σεβόμαστε. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για το γεγονός ότι η ομάδα ασκεί πίεση από ψηλά, σημείωσε: «Εγώ και η ομάδα δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε τις αρχές μας για την άμυνα και την επίθεση. Το σημαντικό είναι να επαναλαμβάνουμε αυτές τις εμφανίσεις και το πλάνο. Στους παίκτες αρέσει αυτό το στιλ παιχνιδιού»

Σε ερώτηση αν η ομάδα του είναι το φαβορί για πρόκριση στα πλέι οφ, απάντησε: «Θεωρούσα από πριν ότι είναι 50/50 οι πιθανότητες όμως θεωρώ το ίδιο και τώρα. Δεν μου αρέσει να βάζω ετικέτες. Έχουμε ένα ελαφρύ προβάδισμα για το ότι κερδίσαμε με 1-0 και το παιχνίδι είναι στην έδρα μας. Όμως ας μη ξεχνάμε πως έχουμε τέσσερα χρόνια να παίξουμε Ευρώπη, ενώ η Μπραν είχε κάνει μια καταπληκτική πορεία στην Ευρώπη».

Βέισμπεκ: «Θα δώσουμε τα πάντα…»

Από την πλευρά του ο Γκαετάν Βέισμπεκ, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα στη συνέντευξη Τύπου, είπε: «Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το 1-0 είναι ένα σκορ που μπορεί να ανατραπεί, γι’ αυτό γνωρίζουμε πολύ καλά τη δυσκολία και τις απαιτήσεις του αγώνα. Είμαστε έτοιμοι, θα δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο, με συγκέντρωση, πάθος και πίστη στις δυνατότητές μας».

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

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