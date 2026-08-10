Η απάντηση του Κίρζη στη φυγή του Πέδρο Μάρκες

Μπορεί να ανησύχησαν αρχικά οι φίλοι του Απόλλωνα με τη φυγή του Πέδρο Μάρκες, καθώς ο Πορτογάλος ήταν ο παίκτης που μπορούσε να κάνει τη διαφορά στην επίθεση, ωστόσο η διοίκηση των κυανολεύκων φρόντισε να καλύψει επαρκώς τη θέση στην κορυφή της επίθεσης.

Όχι με έναν, ούτε δύο, αλλά με τρεις ποδοσφαιριστές. Εκτός από την απόκτηση των Άλεν Όζμπολτ και Ίκεϊ Ούγκμπο, ο Απόλλωνας επισημοποίησε (10/08) και τη μεταγραφή του Τζόελ Ασόρο. Μπορεί ο 27χρονος Σουηδός να αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ, ωστόσο έχει τα προσόντα να δώσει λύσεις και στην κορυφή της επίθεσης.

Έτσι, η επιθετική ενίσχυση του Απόλλωνα κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Στο γήπεδο βέβαια θα δείξουν οι προαναφερθέντες αν θα δικαιώσουν τις προσδοκίες.

Α.