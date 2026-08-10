ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ/Απόλλων: Deal με τη Μετς και 100% δικός του ο Ασόρο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ/Απόλλων: Deal με τη Μετς και 100% δικός του ο Ασόρο!

Στα κυανόλευκα του Απόλλωνα ο Τζόελ Ασόρο.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του Τζόελ Ασόρο στον Απόλλωνα. Ο 27χρονος Σουηδός μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως δεξιός  εξτρέμ όσο και στην κορυφή της επίθεσης. 

H ανακοίνωση των κυανολεύκων:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει τη συμφωνία με τη Μετς για την απόκτηση του Τζόελ Ασόρο με ελεύθερη μεταγραφή και την υπογραφή συμβολαίου συνεργασίας μέχρι τον Μάιο του 2028.

Ο Σουηδός διεθνής ακραίος επιθετικός γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1999 στη Στοκχόλμη και αναδείχθηκε από τις ακαδημίες των IFK Haninge και προτού ενηλικιωθεί μεταγράφηκε στην Brommapojkarna και ακολούθως στη Sunderland με την οποία έφτασε μέχρι την ομάδα ανδρών.

Στην επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε επίσης σε Swansea City, Groningen, Genoa, Djurgårdens IF και Metz, καταγράφοντας περισσότερες από 200 συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα της Αγγλίας, Ολλανδίας, Ιταλίας, Σουηδίας και Γαλλίας.

Τελευταίος του ποδοσφαιρικός σταθμός ήταν η Djurgårdens στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός από τον περασμένο Μάρτιο μετρώντας 12 συμμετοχές και σημειώνοντας δύο γκολ. Η τελευταία του συμμετοχή καταγράφηκε στις 25 Ιουλίου.

Σε διεθνές επίπεδο εκπροσωπεί την Εθνική Σουηδίας, με την οποία μετρά δύο συμμετοχές και ένα τέρμα.

Καλωσορίζουμε τον Τζόελ Ασόρο στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα».

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπέρμιγχαμ 2026: Τα δάκρυα της Βαλεντίνας, το «μπέρδεμα» στις ΗΠΑ και η μεγάλη επιστροφή που έρχεται

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Οι χειμερινές «ενέσεις» τώρα θα πιάσουν τόπο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαρινάκης: Μηνύει την Κρίσταλ Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτός είναι ο πιο ψηλός παίκτης στο NBA και θα αγωνίζεται στους Κλίπερς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επίσημα στη Λίβερπουλ ο Αραούχο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προχωρημένες συζητήσεις και πίεση για να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή του Ρόδρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Πρόκριση... χρόνου και χρήματος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η απάντηση του Κίρζη στη φυγή του Πέδρο Μάρκες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νίστρουπ: «Τα πάντα για την πρόκριση»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός τελικού ο Μπίλας παρά το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. πεταλούδα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Θωρακίζει το σήμα της η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Το πρώτο μεγάλο στοίχημα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Όχι» της Μπαρτσελόνα στα 40 εκατ. ευρώ της Παρί για Τόρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε πιο επικίνδυνοι, μην αφήσουμε τη Ναϊμέγκεν να παίζει άνετα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Απόλλων: Deal με τη Μετς και 100% δικός του ο Ασόρο!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη