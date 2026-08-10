ΒΙΝΤΕΟ/Απόλλων: Deal με τη Μετς και 100% δικός του ο Ασόρο!

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του Τζόελ Ασόρο στον Απόλλωνα. Ο 27χρονος Σουηδός μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως δεξιός εξτρέμ όσο και στην κορυφή της επίθεσης.

H ανακοίνωση των κυανολεύκων:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει τη συμφωνία με τη Μετς για την απόκτηση του Τζόελ Ασόρο με ελεύθερη μεταγραφή και την υπογραφή συμβολαίου συνεργασίας μέχρι τον Μάιο του 2028.

Ο Σουηδός διεθνής ακραίος επιθετικός γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1999 στη Στοκχόλμη και αναδείχθηκε από τις ακαδημίες των IFK Haninge και προτού ενηλικιωθεί μεταγράφηκε στην Brommapojkarna και ακολούθως στη Sunderland με την οποία έφτασε μέχρι την ομάδα ανδρών.

Στην επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε επίσης σε Swansea City, Groningen, Genoa, Djurgårdens IF και Metz, καταγράφοντας περισσότερες από 200 συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα της Αγγλίας, Ολλανδίας, Ιταλίας, Σουηδίας και Γαλλίας.

Τελευταίος του ποδοσφαιρικός σταθμός ήταν η Djurgårdens στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός από τον περασμένο Μάρτιο μετρώντας 12 συμμετοχές και σημειώνοντας δύο γκολ. Η τελευταία του συμμετοχή καταγράφηκε στις 25 Ιουλίου.

Σε διεθνές επίπεδο εκπροσωπεί την Εθνική Σουηδίας, με την οποία μετρά δύο συμμετοχές και ένα τέρμα.

Καλωσορίζουμε τον Τζόελ Ασόρο στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα».