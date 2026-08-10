Εκτός τελικού ο Μπίλας παρά το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. πεταλούδα

Ο Στέργιος-Μάριος Μπίλας ξεπέρασε για ακόμη μία φορά τον εαυτό του, όμως δεν μπόρεσε να πετύχει τον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στον τελικό των 50μ. πεταλούδα στο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 στο Βελιγράδι πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, όπου τερμάτισε στην 4η θέση με χρόνο 22.79, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε ο ίδιος από το πρωί και τα προκριματικά!

Παρά την εξαιρετική του προσπάθεια και το γεγονός πως μέσα σε λίγες μόνο ώρες πραγματοποίησε δύο κούρσες κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα, εντούτοις, δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην 9η θέση των 50μ. πεταλούδα.