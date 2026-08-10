«Όχι» της Μπαρτσελόνα στα 40 εκατ. ευρώ της Παρί για Τόρες

Αρνητική ήταν η απάντηση της Μπαρτσελόνα στην πρώτη πρόταση της Παρί Σεν Ζερμέν, για την απόκτηση του Φεράν Τόρες. Οπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πηγή από τη διοίκηση των πρωταθλητών Ισπανίας, η πρόταση της κατόχου του Champions League ήταν της τάξης των 40 εκατ. ευρώ και κρίθηκε ανεπαρκής από τους «μπλαουγκράνα», με τις διαπραγματεύσεις πάντως να συνεχίζονται.

Ο 26χρονος επιθετικός, σκόρερ του «χρυσού» γκολ της εθνικής Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή, φέρεται να έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους με τον γαλλικό σύλλογο και, καθώς το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα λήγει σε ένα χρόνο, οι συζητήσεις των δύο πλευρών αναμένεται να οδηγήσουν αργά ή γρήγορα σε συμφωνία.