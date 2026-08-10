Ναυάγησε η συμφωνία της Μαρσέιγ με τη Νιουκάστλ για τον Χόιμπιεργκ: Είπε «όχι» ο Δανός

Παρά τη συμφωνία την οποία φέρεται να σύναψε η Μαρσείγ με τη Νιουκάστλ για την παραχώρηση του παίκτη της, Πιερ Έμιλ Χόιμπιεργκ, στους Άγγλους, η μεταγραφή οδηγήθηκε σε ναυάγιο καθώς ο Δανός μέσος απέρριψε την πρόταση, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Οι «καρακάξες» ήταν έτοιμες να πληρώσουν το απαιτούμενο πόσο στους Γάλλους, καθώς θεωρούσαν πως ήταν ο ιδανικός παίκτης για να καλύψει το κενό που άφησε στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Σάντρο Τονάλι - οποίος μετεγγράφη στην Τότεναμ-.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 31χρονος διεθνή αποτέλεσε από τους βασικούς πυλώνες της Μαρσέιγ, καταγράφοντας 43 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.