ΑΠΟΕΛ: Το πρώτο μεγάλο στοίχημα

Ο ΑΠΟΕΛ την περσινή σεζόν ήταν απογοητευτικός. Μένοντας πολύ νωρίς μακριά από τη διεκδίκηση των τίτλων και τελικά εκτός Ευρώπης, πίκρανε τον κόσμο του. Γι' αυτό και το πρώτο μεγάλο στοίχημα της διοίκησης σε ό,τι έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό φέτος, είναι η νέα ομάδα να «κερδίσει» τους οπαδούς. Ένα μικρό δείγμα φάνηκε στο φιλικό με την Κηφισιά (2-2) στο ΓΣΠ.

Οι γαλαζοκίτρινοι αγωνίστηκαν για 60 λεπτά με τους βασικούς ποδοσφαιριστές και το δείγμα ήταν θετικό. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έφτιαξε αρκετές ευκαιρίες, πέτυχε δύο γκολ, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και έχοντας πρωταγωνιστές τους Μαρκίνιος και Λημνιό, κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου.

Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που έλειψε πάρα πολύ στην ομάδα. Το σαββατιάτικο παιχνίδι ουσιαστικά ήταν η πρώτη ευκαιρία για όλους μας να δούμε μέρος του πλάνου που έχει στο μυαλό του ο Παπαδόπουλος. Ένα στιλ παιχνιδιού γρήγορο, άμεσο, με διάφορους τρόπους δημιουργίας επιθετικών προσπαθειών.