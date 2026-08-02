Στέλνει στην Σούπερ Λιγκ τον Γκεσάντ η Πάφος!

Με ανακοίνωσή της η Πάφος ενημέρωσε για την συμφωνία της με την Καλαμάτα για την μεταγραφή του Άξελ Γκεσάντ στην Καλαμάτα.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με την Καλαμάτα FC για την μεταγραφή του Axel Guessand.

Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC ευχαριστεί θερμά τον Axel για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την προσφορά του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ευχαριστούμε, Axel, και καλή συνέχεια!