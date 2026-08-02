Κομβικό ντέρμπι πριν τον Απόλλωνα για την Μπραν!

Απόψε στις 20:15, η Μπραν υποδέχεται την Ρόζερμποργκ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Νορβηγίας.

Πρόκειται για το τελευταίο παιχνίδι των Νορβηγών πριν το πρώτο με τον Απόλλωνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η Μπραν έχει μείνει αρκετά πίσω από τη μάχη του τίτλου καθώς βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας με 19 βαθμούς. Έναν λιγότερο και μία θέση πιο κάτω είναι η Ρόζεμποργκ. Στην πρώτη θέση του πίνακα είναι η Μπόντο με 38 βαθμούς.

Μάλιστα, οι φίλοι της Μπραν χαρακτηρίζουν ως κομβικό το αποψινό (2/8) παιχνίδι στην προσπάθεια που κάνει ο σύλλογος να επιστρέψει στις προνομιούχες θέσεις.

Σε ότι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά δεδομένα, ο προπονητής Χόρνελαντ Έιρικ δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Νανά Μποάκι (στόπερ), Σακάριας Όπσαϊλ (χαφ) και Φρέντρικ Πάλασεν (στόπερ).

Το ματς είναι δύσκολο για την Μπραν και δεδομένα ο προπονητής θα χρησιμοποιήσει την καλύτερη δυνατή εντεκάδα για να φτάσει στη νίκη. Αυτό δίνει φυσικά την ευκαιρία στον Ερνάν Λοσάδα και τους συνεργάτες του να πάρουν σημαντικές σημειώσεις για τον προσεχή αντίπαλο του Απόλλωνα.