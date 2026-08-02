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Οριστικό με Βίκτορ Γιόκερες!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οριστικό με Βίκτορ Γιόκερες!

Τέλος σε όλα τα σενάρια, ο Αρτέτα το ξεκαθάρισε

Δεν το… κουνάει ο Βίκτορ Γιόκερες από την Άρσεναλ. Ο Μικέλ Αρτέτα έβαλε τέλος στης μεταγραφικές φήμες γύρω από το όνομα του Σουηδού επιθετικού και ξεκαθάρισε πως θα βρίσκεται κανονικά στο ρόστερ των «κανονιέρηδων» και την επόμενη σεζόν!

Έπειτα από το πρώτο φιλικό της Άρσεναλ, ο Μικέλ Αρτέτα κλήθηκε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το μέλλον του Βίκτορ Γιόκερες. Ο Ισπανός τεχνικός διέψευσε όλα τα σενάρια περί αποχώρησης του Σουηδού στράικερ, ξεκαθαρίζοντας πως οι «κανονιέρηδες» υπολογίζουν κανονικά στις υπηρεσίες του.

Η Άρσεναλ έδωσε το πρώτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας της, επικρατώντας με 4-1 της ισπανικής Τζιρόνα.

Ωστόσο, ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα μετά τη λήξη του αγώνα για τον Βίκτορ Γιόκερες.

Ο επιθετικός των «κανονιέρηδων» είχε συνδεθεί με διάφορα μεταγραφικά σενάρια, σύμφωνα με τα οποία θα μπορούσε να παραχωρηθεί ως αντάλλαγμα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, προκειμένου η Άρσεναλ να φέρει τον Άλβαρες στο Λονδίνο.

Ο Ισπανός τεχνικός έβαλε τέλος στη μεταγραφική φημολογία και σημείωσε πως ο 28χρονος επιθετικός θα παραμείνει κάτοικος «Έμιρεϊτς».

Να θυμίσουμε πως ο πρώην παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβώνας πραγματοποίησε θετική πρώτη σεζόν με τους «κανονιέρηδες», καταγράφοντας 55 συμμετοχές με 21 γκολ και τρεις τελικές πάσες.

england365.gr 

 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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