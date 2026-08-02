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Πιέζει για Άλβαρες η Μπαρτσελόνα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πιέζει για Άλβαρες η Μπαρτσελόνα!

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης συνεχίζουν τις συζητήσεις για τον Χουλιάν Άλβαρες, με τους Καταλανούς να επιμένουν για την απόκτηση επιθετικού.

Η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης αναμένεται να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον Χουλιάν Άλβαρες, με τους Καταλανούς να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Αργεντινού επιθετικού.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο ομάδες θα διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας τις επόμενες ημέρες, καθώς η Μπαρτσελόνα έχει αποφασίσει να κινηθεί για την απόκτηση ενός νέου σέντερ φορ.

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος τόνισε ότι ο Άλβαρες αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των «μπλαουγκράνα». Η ολοκλήρωση της μεταγραφής, ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα κρατήσει η Ατλέτικο Μαδρίτης.

«Η Μπαρτσελόνα θα προσπαθήσει να τον αποκτήσει, αυτό είναι δεδομένο. Το αν μπορεί να ολοκληρωθεί η συμφωνία εξαρτάται περισσότερο από την Ατλέτικο, αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ρομάνο εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Καταλανοί θα ενισχύσουν τελικά τη γραμμή κρούσης τους, ακόμη και σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Αργεντινού διεθνούς.

Στο περιθώριο της παρουσίας του στο Kings League World Cup στο Μιλάνο, ο μεταγραφικός αναλυτής αναφέρθηκε και στον Λαμίν Γιαμάλ, τον οποίο χαρακτήρισε μοναδικό ποδοσφαιριστή και την πρώτη του επιλογή, εφόσον μπορούσε να αποκτήσει οποιονδήποτε παίκτη.

Η περίπτωση του Άλβαρες αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, με την Μπαρτσελόνα να επιμένει και την Ατλέτικο να κρατά στα χέρια της το κλειδί των εξελίξεων.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

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ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

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