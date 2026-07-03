Θεοχάρους: Οι πιθανότητες για Λουκάσεν, ο Πουλούλου και η επιστολή στην ΚΟΠ για τα «λάθη, ειδικά στον τελικό κυπέλλου»

Για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την Πάφος FC μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95, ο γενικός διεθυντής της ομάδας, Χάρης Θεοχάρους. Αναλυτικά:

Για τον τραυματισμό του Κυριακίδη: «Δυστυχώς είχαμε την ατυχία να έχουμε έναν τραυματισμό στην προετοιμασία. Είναι ό,τι χειρότερο να τραυματίζεται κάποιος σε αυτή την περίοδο. Ο Κυριακίδης αξιολογείται από την ιατρική ομάδα της Πάφου και θα γνωρίζουμε πολύ σύντομα περισσότερα. Είναι πολύ δυσάρεστο».

Αν υπάρχει σκέχη για ενίσχυση σε αυτή τη θέση: «Και αυτό το αξιολογεί το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας. Υπάρχουν δύο νεαροί τερματοφύλακες μαζί με την ομάδα, οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε στην Πάφο, να μπολιάσουμε την ομάδα με Κύπριους ποδοσφαιριστές. Εναπόκειται στους προπονητές κατά πόσο θα κάνουμε κινήσεις. Δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση ακόμη. Πρέπει να δούμε πόσο χρόνο θα μείνει εκτός ο παίκτης».

Για το σημερινό φιλικό: «Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Το σημαντικό είναι πως προετοιμάζονται οι ποδοσφαιριστές μέσα από αυτά τα παιχνίδια, δεν παίζουν ρόλο τα αποτελέσματα».

Για τις μεταγραφές από τη Σπόρτινγκ: «Τον Μπρίτο τον γνωρίζαμε από πέρσι και νομίζω ότι ανταποκρίθηκε στο ακέραιο. Πιστεύουμε πολύ σε αυτόν. Ο Σα Πίντο είπε μετά τον τελικό πως είναι διακαής του πόθος να μείνει στην ομάδα. Φέτος θα είναι και πιο έμπειρος και πιστεύω ότι θα δούμε πολύ καλά πράγματα από αυτόν. Όσο για τον Μπιέλ, ξέρουμε πως είναι παίκτης με μεγάλη ποιότητα».

Για τον Γκούγκα: «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Πέπε, καθώς ήταν συμπαίκτες για επτά χρόνια. Ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη και, επαναλαμβάνω, πήρε τις καλύτερες συστάσεις. Περιμένουμε πολλά και από αυτόν».

Για το θέμα του Λουκάσεν: «Έχει κατατεθεί πρόταση. Για εμάς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Στην Πάφο θεωρούμε πως είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς που έχουν περάσει από τα κυπριακά γήπεδα. Τα τελευταία δύο χρόνια πήρε πρωτάθλημα και κύπελλο, αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σκόραρε εκεί, ενώ δεν ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του κυπριακού πρωταθλήματος. Θεωρώ πως έχουμε καλές πιθανότητες. Είναι ευχαριστημένος από την ομάδα, του δώσαμε τον χρόνο που ζήτησε και περιμένουμε σύντομα την απάντησή του για να ξεκαθαρίσει το σκηνικό».

Για τον Πουλουλού: «Ο ποδοσφαιριστής ήρθε για μία ημέρα στην Κύπρο, για μια πρώτη επαφή, να δει την πόλη και την ομάδα. Ωστόσο, μιλάμε για έναν παίκτη που ήταν πρώτος σκόρερ στο Conference League πριν από δύο χρόνια. Όταν ένας ποδοσφαιριστής του βεληνεκούς του Πουλουλού έχει προτάσεις από πολλές ομάδες, ήταν σημαντικό για εμάς να έρθει στην Κύπρο και να πάρει μια πρώτη γεύση, ώστε να βοηθήσει στην προσπάθεια ένταξής του στην ομάδα. Θα περιμένουμε την απάντησή του τις επόμενες ημέρες και ελπίζουμε να είναι θετική».

Για τα δημοσιεύματα περί Σούνιτς και Ντράγκομιρ: «Δεν είναι μόνο για αυτούς. Η πάγια πολιτική της ομάδας είναι πως θέλουμε να κρατήσουμε τους παίκτες μας, όμως ο καθένας έχει την τιμή του. Παρ' όλα αυτά, όταν τα δεδομένα είναι σωστά από όλες τις πλευρές, η Πάφος δεν θα διστάσει να πουλήσει οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή ή υπάλληλο της ομάδας, γιατί διαφορετικά δημιουργούνται άλλα θέματα. Θέλω να τονίσω, όμως, πως επίσημες προτάσεις ενώπιον της ομάδας γι' αυτούς τους παίκτες δεν υπάρχουν. Ξεκίνησαν πολύ νωρίς αυτές οι εικασίες και οι φήμες. Σίγουρα κάποιες από αυτές στο τέλος θα ισχύσουν, κάποιες άλλες όχι».

Για το γήπεδο: «Έχουμε πάρει μια παράταση μέχρι τον Σεπτέμβριο. Περιμένουμε κάποιες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και αυτό θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, στις 8 Ιουλίου, σε προσιτές τιμές. Παρ' όλο που ο κόσμος κάνει κάθε χρόνο ρεκόρ, φέτος θέλουμε να κάνουμε την υπέρβαση. Πέρσι είχαμε περίπου 3.200 διαρκείας και φέτος θέλουμε ακόμη περισσότερα».

Όσον αφορά την επιστολή που στάλθηκε προς την ΚΟΠ, είπε: «Έχει σταλεί κάτι στην Ομοσπονδία και θα περιμένουμε απαντήσεις. Είναι ένα θέμα στο οποίο κρατούμε χαμηλούς τόνους, αλλά περιμένουμε τις απαντήσεις. Θεωρούμε ότι έγιναν κάποια λάθη, ειδικά στον τελικό κυπέλλου, και θέλουμε να δούμε ποιοι ευθύνονται. Κρατάμε ακόμη χαμηλούς τόνους, όμως θα πρέπει να απαντηθούν κάποια ερωτήματα».